Με νέα απόφασή της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης, καθορίζεται παράταση λειτουργίας ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων των τοπικών καταστημάτων

Την τροποποίηση προγενέστερης απόφασης της (39/2024) η οποία αφορά τα αιτήματα παράτασης λειτουργίας ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Ρέθυμνο, ενέκρινε η Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης στο πλαίσιο πρόσφατης Τακτικής Συνεδρίασης των Μελών της.

Ειδικότερα, στη συνεδρίασή της στις 7 Ιανουαρίου 2026, η Δημοτική Κοινότητα Ρεθύμνης, υπό την προεδρεία του κ. Ιάκωβου Διακουμάκη, συζήτησε το θέμα της αναμόρφωσης της κανονιστικής απόφασης που αφορά την παράταση λειτουργίας ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων των τοπικών καταστημάτων και εξέδωσε κατά πλειοψηφία την 1/2026 απόφασή της, ως εξής:

1. Όλες οι άδειες που θα δοθούν ή έχουν δοθεί για λειτουργία των αιτούντων καταστηματαρχών θα λήγουν 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και όχι ένα ημερολογιακό έτος από την έκδοσή τους. Οι επιθυμούντες καταστηματάρχες θα πρέπει να «Γνωστοποιούν» στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου τα έγγραφα, με αίτηση έως 15 Νοεμβρίου, προκειμένου να ελέγχονται και να έρχονται προς ψήφιση στη Δημοτική Κοινότητα έως 31 Δεκεμβρίου για να έχουν σε ισχύ την ¨τυχόν¨ χορηγούμενη άδεια από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους η οποία θα λήγει τέλος του έτους.

2. Αν διαπιστωθούν δύο ( 2 ) παραβάσεις, για ηχορύπανση ή υπέρβαση ωραρίου από τα ελεγκτικά όργανα εντός τους έτους ισχύος της παράτασης, τότε αυτή διαβιβάζεται στα αρμόδια όργανα (Δημοτική Επιτροπή Ρεθύμνης ) προκειμένου να ανακληθεί

3. Από το έτος 2027 και εφεξής δεν θα χορηγείται παράταση όταν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (από 1 Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου) έχουν υπάρξει τρεις (3) βεβαιώσεις παραβάσεων για ηχορρύπανση ή υπέρβαση του ωραρίου παράτασης μουσικής .