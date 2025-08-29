Ηράκλειο:Σεμινάριο Γαλλλικής Γλώσσας επιπέδου Α1/Α2 αποκλειστικά εξ αποστάσεως από το Εμπορικό Επιμελήτηριο

Έναρξη 15/09/2025

Νέο τμήμα γαλλικών με εξ’ αποστάσεως online εκπαίδευση διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για όσους θέλουν να μάθουν τη γαλλική γλώσσα και ν΄ αποκτήσουν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν το λεξιλόγιο και τη γραμματική που απαιτείται για την απόκτηση επιπέδου Α1/Α2 καθώς και θα βελτιώσουν την προφορική τους επικοινωνία. Στο τέλος του προγράμματος θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις και ανάλογα με τον βαθμό θα αποκτήσουν πτυχίο Α1 ή Α2.

Ενότητες προγράμματος:

1) Γνωριμία με τη γλώσσα (αλφάβητο, προφορά, εκφράσεις επικοινωνίας, περιγραφή προσώπων)

2) Κανόνες γραμματικής (ρήματα, χρόνοι, εγκλίσεις)

3) Συντακτικό (αντωνυμίες, επιρρήματα)

4) Λεξιλόγιο

5) Κατανόηση γραπτού λόγου

6) Παραγωγή γραπτού λόγου

7) Κατανόηση προφορικού λόγου

8) Παραγωγή προφορικού λόγου

9) Εξάσκηση σε θέματα που έχουν δοθεί

10) Επανάληψη

Το κόστος του προγράμματος είναι 290 €* ανά συμμετοχή.

(Δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή στις εξετάσεις, η οποία είναι 80€ επιπλέον).

Χρόνος Διεξαγωγής: 60 διδακτικές ώρες

Έναρξη 15/09/2025 λήξη 31/10/2025* κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10:00-13:15,

*μόνο το τελευταίο μάθημα θα γίνει Παρασκευή 31/10/25.

Εισηγήτρια: Κάλλια Καρλή, απόφοιτη παιδαγωγικού τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος ανώτατου πτυχίου γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας του πανεπιστημίου της Σορβόννης. Έχει συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια καθηγητών γαλλικής γλώσσας για την προσέγγιση διπλωμάτων του IFA (Institut Francais Athenes) και εκπαιδευτική εμπειρία άνω των 10 ετών.

Κάντε την εγγραφή σας στο katartisi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο 2810-302600, email: info@katartisi.gr