Ηράκλειο – Σοκ: Σύλληψη γονιών μετά από καταγγελίες για βιασμούς παιδιών

Καταγγέλλεται ότι η 22χρονη κόρη, με προβλήματα νοητικής στέρησης, έμεινε έγκυος

Αντιμέτωπο με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκεται ένα ζευγάρι από χωριό της Μεσσαράς, μετά από καταγγελία σε βάρος του πατέρα για βιασμό κατ’ εξακολούθηση της 22χρονης κόρης της οικογένειας αλλά και της 15χρονης, δύο δηλαδή εκ των πέντε παιδιών.

Η μεγαλύτερη κόρη φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης και βάσει της αποτρόπαιας καταγγελίας, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι από τον βιασμό έμεινε έγκυος και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία στη Βόρεια Ελλάδα

Την καταγγελία φέρεται να έκανε στις αρχές ο γιος της οικογένειας, που διαμένει στο Λασίθι. Μετά από διερεύνηση του αρμόδιου Γραφείου της Ασφάλειας Ηρακλείου, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του πατέρα όσο και της μητέρας.

Ο πατέρας αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, ενώ κατηγορίες για ενδοοικογενειακές απειλές και σωματικές βλάβες φέρεται να αντιμετωπίζει και η μητέρα.

Και οι δύο γονείς, που είναι με χειροπέδες στα χέρια, αρνούνται τις φρικτές κατηγορίες, με τον πατέρα να δηλώνει ότι θέλει να δώσει DNA προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά του σε σχέση και με το παιδί που φέρεται να έχει γεννηθεί ως αποτέλεσμα βιασμού και να έχει δοθεί για υιοθεσία.

Σε ό,τι αφορά την μικρότερη κόρη, ο ισχυρισμός που προβάλλεται από τους κατηγορούμενους, είναι ότι έφτασε στο σημείο να καταγγέλλει τέτοια πράγματα και αυτή σε βάρος των γονιών της, επειδή θέλει να παντρευτεί και δεν την αφήνουν ο πατέρας και η μητέρα της.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι η αντίστροφη μέτρηση για τις καταγγελίες, ξεκίνησε πρόσφατα, οπότε και όλη η οικογένεια πήγε να κάνει γιορτές στο σπίτι του γιου, στο Λασίθι. Κι ενώ οι γονείς επέστρεψαν στο σπίτι τους στη Μεσσαρά, από τα παιδιά υπήρξε άρνηση να τους ακολουθήσουν.

Πάντως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι τη συγκεκριμένη οικογένεια, και ειδικότερα την κόρη που φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης, παρακολουθεί εδώ και καιρό η Κοινωνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου. https://www.cretalive.gr/