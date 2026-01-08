Δήμος Ηρακλείου:«Ομάδα αυτογνωσίας σε συστημικό πλαίσιο» η νέα δράση στη «Δια… Δήμου Μάθηση»

«Ομάδα αυτογνωσίας σε συστημικό πλαίσιο» η νέα δράση στη «Δια… Δήμου Μάθηση» του Δήμου Ηρακλείου

Από τις 13 Ιανουαρίου 2026

Με τη νέα δράση της «Ομάδας αυτογνωσίας σε συστημικό πλαίσιο» για τη στήριξη οικογενειών και μεμονωμένων πολιτών, εμπλουτίζεται το πρόγραμμα «Δια… Δήμου Μάθηση» που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου από τις 13 Ιανουαρίου 2026.

Τα σεμινάρια έχουν στόχο την υποστήριξη των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και διοργανώνονται σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα της Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε Άτομα, Οικογένειες και Ευρύτερα Συστήματα (ΕΣΥΘΕΠΑΣ).

Τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας, Αικατερίνη Γαρεφαλάκη και Κωνσταντίνα Μπατάλα, θα παρέχουν δωρεάν την υποστήριξη τους σε ομάδα αυτογνωσίας σε συστημικό πλαίσιο, για άτομα και οικογένειες της πόλης που αντιμετωπίζουν θέματα οικογενειακής δυσλειτουργίας και επιθετικότητας με στόχο την πρόληψη της κλιμάκωσης των συγκρουσιακών σχέσεων πριν αυτές γίνουν βίαιες.

Επίσης σε όσους χρειάζονται υποστήριξη για προσωπικά και οικογενειακά θέματα που τους ταλαιπωρούν. Η Αικατερίνη Γαρεφαλάκη είναι συστημική σύμβουλος οικογένειας με 25ετή εμπειρία, διδάσκουσα στη Σχολή Εκπαίδευσης Συστημικών Θεραπευτών της ΚΕΔΙΘΑΣ-ΕΣΥΘΕΠΑΣ και η Κωνσταντίνα Μπατάλα είναι συστημική σύμβουλος οικογένειας με 12 έτη εμπειρία,

διδάκτωρ Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, διδάσκουσα στη Σχολή Εκπαίδευσης Συστημικών Θεραπευτών της ΚΕΔΙΘΑΣ-ΕΣΥΘΕΠΑΣ, και Υπεύθυνη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη ΔΔΕ Ηρακλείου.

Η ομαδική συμβουλευτική θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 17:00-19:00, αρχής γενομένης από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και θα παρέχεται σε εθελοντική βάση με στόχο την ενίσχυση του έργου της Αντιδημαρχίας.

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για την ομάδα, η οποία μπορεί να δεχθεί έως και 15 άτομα. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στο γραφείο της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, Κυδωνίας 19 (κάθετος στην Χάνδακος).

Για περισσότερες πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού στο τηλέφωνο 2813409758 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση chronaki@heraklion.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΣΥΘΕΠΑΣ, με ιδρυτή τον αείμνηστο καθηγητή Ψυχιατρικής Νικόλαο Παρίτση, απαρτίζεται από πιστοποιημένους συστημικούς θεραπευτές-συμβούλους στο Ηράκλειο και στην Αθήνα, απόφοιτους τετραετούς εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία, με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική και τη θεραπεία οικογένειας.

Στο Ηράκλειο, το «Ιατρείο Οικογένειας» συνεργάστηκε επί σειρά ετών με την Εισαγγελία Ηρακλείου παρέχοντας δωρεάν οικογενειακή θεραπεία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.