Δήμος Μαλεβιζίου:Σύγχρονο ηχητικό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό απέκτησε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου

Συνεχής η αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου

Ένα σύγχρονο και πλήρως αναβαθμισμένο ηχητικό σύστημα εγκαταστάθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, στην κλειστή αίθουσα του σχολείου, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες του χώρου και δίνοντας πλέον τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση σχολικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε νέος μηχανισμός προβολής βίντεο, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, λειτουργικό και τεχνολογικά αναβαθμισμένο περιβάλλον, αντάξιο των αναγκών της σχολικής κοινότητας.

Ο νέος εξοπλισμός περιλαμβάνει σύγχρονα ηχεία, ενισχυτή ήχου, κονσόλα μίξης καθώς και σύστημα ασύρματων μικροφώνων, προσφέροντας ευελιξία και υψηλή ποιότητα ήχου τόσο για εσωτερική όσο και εφόσον απαιτηθεί, για εξωτερική χρήση.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Μαλεβιζίου για τη συστηματική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων και του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη στήριξη του έργου μαθητών και εκπαιδευτικών.

Με τον συντονισμό της Αντιδημάρχου Παιδείας Μαρίνας Βογιατζή και σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου, το τελευταίο χρονικό διάστημα υλοποιήθηκαν:

• αναβαθμίσεις των εργαστηρίων πληροφορικής στα Γυμνάσια Γαζίου και Κρουσώνα, καθώς και στο Λύκειο Γαζίου,

• εγκατάσταση σύγχρονου οπτικοακουστικού εξοπλισμού (βιντεοπροβολέας, φορητός υπολογιστής κ.ά.) στο 2ο Δημοτικό Αγίας Μαρίνας και στο Δημοτικό Σχολείο Καλεσών,

• επισκευές και αναβαθμίσεις των δικτύων διαδικτύου στο 1ο Δημοτικό Αγίας Μαρίνας, στο 1ο και 2ο Δημοτικό Κρουσώνα, στο 2ο και 3ο Δημοτικό Γαζίου, στο Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς, καθώς και στο Γυμνάσιο και Λύκειο Κρουσώνα,

• συστήματα συναγερμού σε σχολικά κτίρια έπειτα από αιτήματα των διευθυντών.

Η προσπάθεια για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των ψηφιακών υποδομών των σχολείων του Δήμου Μαλεβιζίου θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, με βάση τα αιτήματα και τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.