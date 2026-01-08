Hράκλειο:Σεμινάριο «Η Τέχνη της Ζαχαρόπαστας Από τη Συνταγή στη Δημιουργική Διακόσμηση» από το Εμπορικό Επιμελητήριο

Σεμινάριο «Η Τέχνη της Ζαχαρόπαστας: Από τη Συνταγή στη Δημιουργική Διακόσμηση» Έναρξη 19/01/2026

Ένα μοναδικό hands-on workshop που συνδυάζει τεχνική, φαντασία και πολλά γλυκά αποτελέσματα, διοργανώνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ζαχαροπλάστες, Pastry Chefs, Σεφ, Αρτοποιούς, σπουδαστές και αποφοίτους σχολών, αλλά και σε όσους αγαπούν τη ζαχαροπλαστική τέχνη και θέλουν ν’ αποκτήσουν τεχνογνωσία, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να ξεχωρίσουν στον κόσμο της ζαχαροπλαστικής.

Το σεμινάριο διαρκεί 7 διδακτικές ώρες, θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 19/01/2026 από 14:00 έως 20:00 και περιλαμβάνει θεωρητικό & πρακτικό μέρος με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων.

Ενότητες σεμιναρίου:

Ζαχαρόπαστα & πάστα μοντελισμού – δημιουργία & διαχείριση

Συνταγές για κέικ (βανίλια – σοκολάτα)

Βουτυρόκρεμα με επαγγελματικές εφαρμογές

Γλάσσο αυγού – χρήση & στόλισμα

Γκανάς σοκολάτας με 3 είδη σοκολάτας

Lollypops που ξεχωρίζουν

Τεχνικές διακόσμησης, μοντελισμού και εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες.

Κόστος Προγράμματος: Το πρόγραμμα κοστίζει 180€ ανά συμμετοχή*.

* Οι συμμετέχοντες θα έχουν 20% έκπτωση στην συνδρομή της εφαρμογής Pastrytech, εφόσον επιθυμούν να την αποκτήσουν.

Εισηγητής: Δημήτρης Φυσαράκης, απόφοιτος του τμήματος «Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής» από το ΙΕΚ Ηρακλείου.

Έχει μετεκπαιδευτεί στις Τεχνικές Γαλλικής Ζαχαροπλαστικής στη Γαλλία, στην Τεχνολογία & Τεχνογνωσία Παγωτού από το Carpigianni University στην Ιταλία, στην Τεχνολογία & Τεχνογνωσία Σοκολάτας από το Belcolade Innovation Center στο Βέλγιο. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε courses ζαχαροπλαστικής σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Εργάζεται ως Chef – Υπεύθυνος παραγωγής σε ζαχαροπλαστείο και ως Εκπαιδευτής Ζαχαροπλαστικής Τέχνης σε IEK. Κάνει consulting σε επαγγελματίες που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη ζαχαροπλαστική και έχει δημιουργήσει το λογισμικό Pastrytech, έναν πολύτιμο καθημερινό βοηθό του επαγγελματία.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Ικάρου & Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810 – 302600 email: info@katartisi.gr από τις 08:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr