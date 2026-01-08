Πρόσκληση για εγγραφή απινιδωτών (AED) δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ψηφιακή εφαρμογή ΔΙΧΤΥ του Προγράμματος ΖΩΗ της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA), του ΙΤΕ–ΙΠ παρουσιάζει τα «βήματα» για την ορθή εγγραφή και διαχείριση απινιδωτών (AED) από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην ψηφιακή εφαρμογή ΔΙΧΤΥ (https://apinidotes.crete.gov.gr/OrgRegistrationForm ).

Το ΔΙΧΤΥ, ως ψηφιακή εφαρμογή, αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο που συμβάλλει καθοριστικά στην ετοιμότητα και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με στόχο τη χαρτογράφηση, εποπτεία και διατήρηση σε λειτουργική κατάσταση όλων των διαθέσιμων απινιδωτών στην κοινότητα, επιτρέποντας στους πολίτες και στις αρχές να γνωρίζουν άμεσα τον πλησιέστερο λειτουργικό AED σε περίπτωση ανάγκης.

Η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων που διαθέτουν απινιδωτές είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια όλων. Μέσω της εφαρμογής ΔΙΧΤΥ, εξασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός αυτός παραμένει λειτουργικός, καταγεγραμμένος και άμεσα προσβάσιμος όταν απαιτείται.

Βήματα εγγραφής και διαχείρισης απινιδωτών στο ΔΙΧΤΥ:

• Αίτηση εγγραφής από οποιονδήποτε διαθέτει εγκεκριμένο απινιδωτή (AED).

• Αποδοχή των όρων χρήσης της εφαρμογής.

• Έγκριση της αίτησης από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης.

• Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην Εφαρμογή Διαχείρισης AED από το CeHA / ΙΤΕ-ΙΠ.

• Καταχώρηση των απινιδωτών (AED) από τον εγκεκριμένο χρήστη.

• Μηνιαίος έλεγχος της λειτουργικότητας κάθε απινιδωτή.

• Έγκαιρη αντικατάσταση ηλεκτροδίων και μπαταρίας πριν από τη λήξη τους.

• Άμεση ενημέρωση του συστήματος για κάθε αλλαγή, μετακίνηση ή ανανέωση στοιχείων του AED.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο ΔΙΧΤΥ και τη διαδικασία διαχείρισης απινιδωτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους στο mail : apinidotescrete@gmail.com