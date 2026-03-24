Ηράκλειο:Στην τελετή τιμής και μνήμης στο Τσαλικάκι, η Ελένη Βατσινά

Στην τελετή τιμής και μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων στο Τσαλικάκι του Δήμου Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου παρευρέθηκε το πρωί, η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

“Με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση τιμήσαμε την 25η Μαρτίου, μια ημέρα-σύμβολο για την Ελευθερία και την Ιστορία του τόπου μας.

Συγκινητική ήταν η συμμετοχή των μαθητών μας, οι οποίοι απέδωσαν φόρο τιμής στους ήρωες του 1821.

Η παρουσία και η συμμετοχή της νέας γενιάς μας γεμίζει αισιοδοξία, καθώς κρατά ζωντανές τις αξίες, τη μνήμη και την εθνική μας ταυτότητα.

Χρόνια πολλά Ελλάδα!” – ανέφερε η κ.Βατσινά, η οποία κατέθεσε στέφανο στη μνήμη των πεσόντων για την Ελευθερία.