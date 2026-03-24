Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μήνυμα Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης κοινοποιεί το παρακάτω μήνυμα:

«Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου αποτελεί ημέρα βαθιάς ιστορικής μνήμης και συλλογικού στοχασμού. Τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας, που με πίστη, ενότητα και αποφασιστικότητα διεκδίκησαν την ελευθερία και χάραξαν τον δρόμο για τη σύγχρονη Ελλάδα.

Σε μια εποχή που απαιτεί υπευθυνότητα και συνοχή, τα διαχρονικά μηνύματα της Επανάστασης του 1821 μάς υπενθυμίζουν ότι η πρόοδος και η ευημερία χτίζονται πάνω σε κοινές αξίες και σεβασμό προς την ιστορία μας. Η συμμετοχή της νεολαίας μας στις εκδηλώσεις και η ενεργή παρουσία της τοπικής κοινωνίας αποτελούν πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον του τόπου μας.

Ως Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε με συνέπεια και αφοσίωση να εργαζόμαστε για έναν Δήμο Χερσονήσου που τιμά το παρελθόν του και δημιουργεί σταθερά τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο.
Χρόνια πολλά σε όλες και όλους».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Πέντε πρωτοβουλίες από τη Δημοτική Αρχή...

0
Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και...

Χανιά:Ανακοίνωση σχετικά με την αυριανή Παρέλαση

0
Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων εκδόθηκε η ακόλουθη...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST