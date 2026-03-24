Μήνυμα Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου

Με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης κοινοποιεί το παρακάτω μήνυμα:

«Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου αποτελεί ημέρα βαθιάς ιστορικής μνήμης και συλλογικού στοχασμού. Τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας, που με πίστη, ενότητα και αποφασιστικότητα διεκδίκησαν την ελευθερία και χάραξαν τον δρόμο για τη σύγχρονη Ελλάδα.

Σε μια εποχή που απαιτεί υπευθυνότητα και συνοχή, τα διαχρονικά μηνύματα της Επανάστασης του 1821 μάς υπενθυμίζουν ότι η πρόοδος και η ευημερία χτίζονται πάνω σε κοινές αξίες και σεβασμό προς την ιστορία μας. Η συμμετοχή της νεολαίας μας στις εκδηλώσεις και η ενεργή παρουσία της τοπικής κοινωνίας αποτελούν πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον του τόπου μας.

Ως Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε με συνέπεια και αφοσίωση να εργαζόμαστε για έναν Δήμο Χερσονήσου που τιμά το παρελθόν του και δημιουργεί σταθερά τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους».