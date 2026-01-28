Αναζήτηση
Ηράκλειο:Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, για την εκλογή του π. Ιωακείμ Καρανδινού ως νέου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η δήλωση του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη:

«Με αισθήματα βαθιάς χαράς και συγκίνησης, υποδεχθήκαμε την είδηση της ανάδειξης του, μέχρι σήμερα, Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, π. Ιωακείμ Καρανδινού, σε νέο Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. Τον συγχαίρουμε, από καρδιάς, για την άξια εκλογή του και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνει.

Η εκκλησιαστική πορεία του, το ήθος, η πνευματικότητα, η ταπεινότητα, η συνολική δράση του αποτελούν εγγύηση για μια καρποφόρα και φωτισμένη αρχιερατική διακονία. Τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε στον τόπο μας, όπου διακρίθηκε για την ανιδιοτέλεια και την αφοσίωσή του στον συνάνθρωπο. Η εκλογή του, ως νέος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων μας γεμίζει δύναμη και ελπίδα.

Συγχαίρουμε, επίσης και εκφράζουμε τις πιο θερμές ευχές μας και προς τον π. Τίτο Ταμπακάκη, νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, ώστε να έχει δύναμη και επιτυχία στα νέα καθήκοντά του».

