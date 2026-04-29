Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κακοποίηση ζώων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς στο Ηράκλειο

Συνελήφθη χθες (28.04.2026) σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού 28χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην οικία του 28χρονου κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε να διατηρεί οκτώ (8) σκυλιά, για τα οποία δεν τηρούσε τους κανόνες ευζωίας, (ετήσιο εμβολιασμό, κτηνιατρική περίθαλψη, φυσικά ή ηλεκτρονικά βιβλιάρια υγείας).

Βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST