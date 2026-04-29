Σοβαρό τροχαίο με δύο εγκλωβισμένους στη Μεσσαρά – Πατέρας και κόρη τραυματίστηκαν

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ένα κορίτσι 12 ετών και ο 46χρονος πατέρας της μεταφέρονται στο ΠΑΓΝΗ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στον δρόμο Σίβα – Πετροκεφάλι στη Μεσσαρά, κάτω από αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες.

Ο 46χρονος οδηγός και η 12χρονη κόρη του, που επέβαινε στο ένα από τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα, εγκλωβίστηκαν σε αυτό και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους με δύο οχήματα και έξι υπαλλήλους.

Και οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρονται στο Ηράκλειο.

