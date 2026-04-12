Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με μικρό οπλοστάσιο και ενδοοικογενειακή βία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος του Νόμου περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας, στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων -6- όπλα, -486- φυσίγγια, βαλλίστρα, κροτίδες

Συνελήφθη χθες (11.04.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου 60χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 52χρονης ημεδαπής από τον 60χρονο, αστυνομικοί των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποίησαν χθες (11.04.2026) το μεσημέρι έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• (3) κυνηγετικά όπλα
• αεροβόλο τυφέκιο μετά της διόπτρας,
• αεροβόλο πιστόλι με αμπούλα εντός θήκης,
• αεροβόλο περίστροφο,
• βαλλίστρα,
• (8) μαχαίρια
• (486) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων
• (3)συσκευασίες με βολίδες αεροβόλου όπλου,
• ζώνη κυνηγιού,
• κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,
• (20) κροτίδες,
• (2) παλιές εικόνες χριστιανικών αναπαραστάσεων,
• (1) οστεοφυλάκιο με λείψανα,
• (18) πετρώδη κομμάτια πιθανόν παλαιάς περιόδου

Προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη: Εικόνες πολέμου στο Ηράκλειο τη νύχτα...

0
Εικόνες καταστροφής από τις «φουνάρες» (ένα πασχαλινό έθιμο, μια...

Ρέθυμνο: Παιδάκι 10 ετών έπεσε σε πηγάδι!

0
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στο...

Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Εντοπισμός 94 μεταναστών ανοικτά της Κρήτης – Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης νότια των Καλών Λιμένων
Επόμενο άρθρο
Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Πάσχα από τα Χανιά
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το Poseidonion Grand Hotel υποδέχεται τη νέα σεζόν, ανανεώνοντας την εμπειρία φιλοξενίας στις Σπέτσες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το εμβληματικό ξενοδοχείο προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πασχαλινής κατάνυξης...

Κρήτη: Εικόνες πολέμου στο Ηράκλειο τη νύχτα της Ανάστασης: Καμένοι κάδοι και φανάρια, ζημιές σε δρόμους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εικόνες καταστροφής από τις «φουνάρες» (ένα πασχαλινό έθιμο, μια...

Ρέθυμνο: Παιδάκι 10 ετών έπεσε σε πηγάδι!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στο...

Η SKY express μετέφερε το Άγιο Φως στα Χανιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Άγιο Φως έφτασε στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST