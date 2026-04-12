Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Πάσχα από τα Χανιά – Η φωτογραφία με τη σύζυγό του, Μαρέβα

«Χρόνια πολλά με υγεία» ευχήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του, το πρωί της Κυριακής του Πάσχα (12/04).

Αναλυτικά, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε: «Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά με υγεία!», ενώ δημοσίευσε και μία φωτογραφία με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέμεινε στα Χανιά και για το Μεγάλο Σάββατο.

Έχοντας αναχωρήσει ήδη από τη Μεγάλη Πέμπτη, ο πρωθυπουργός επέλεξε φέτος τα Χανιά για πρώτη φορά από το 2022, ενώ τα προηγούμενα χρόνια επέλεγε την Τήνο για τις ολιγοήμερες διακοπές του Πάσχα.