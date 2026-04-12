Η SKY express μετέφερε και φέτος το Άγιο Φως στο Ηράκλειο

Το Άγιο Φως έφτασε στον Διεθνή Aερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Η SKY express μετέφερε με προγραμματισμένη πτήση και φέτος το Άγιο Φως στην ιδιαίτερη πατρίδα της το Ηράκλειο, καθώς και σε άλλους προορισμούς στην ελληνική επικράτεια.

Το Άγιο Φως μετέφερε και παρέδωσε για ακόμη μία χρονιά στον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» ο κ. Γιάννης Λυδάκης, Commercial Partnership Director παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας και των τοπικών Αρχών.

Με την υποστήριξη του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της και του σύγχρονου στόλου της, η SKY express συμβάλλει καθοριστικά στην ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά του Αγίου Φωτός σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο, την Κέρκυρα, τα Χανιά, τη Μυτιλήνη, τη Ρόδο και τη Σαντορίνη.

Από το 2017, Η SKY express, η «Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς» για το 2025 (ERA), στηρίζει έμπρακτα το έργο της Πολιτείας για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός και του αναστάσιμου μηνύματος σε κάθε γωνιά της χώρας.

Σχετικά με τη SKY express

Συνδέοντας την Ελλάδα με την Ευρώπη και τον κόσμο

Η SKY express, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), το 2025, βραβεύτηκε από την ERA (European Regions Airline Association) με την κορυφαία διάκριση, “Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς” στην Ευρώπη, καθώς και με το βραβείο για την “Καλύτερη Περιφερειακή Συνδεσιμότητα”.

Η SKY express κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, εξυπηρετώντας σταθερά το μεγαλύτερο δίκτυο 33 προορισμών στη χώρα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει συνεχώς την παρουσία της στο εξωτερικό με 27 διεθνείς προορισμούς και συνεργασίες με κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως.

Διαθέτει τον νεότερο στόλο ελληνικής αεροπορικής, αποτελούμενο από 29 υπερσύγχρονα αεροσκάφη, που συνδυάζουν άνεση, τεχνολογία και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

