Πολιτικά Κρήτης

Ηράκλειο : Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Νίκου Παπαδάκη από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών αποχαιρετά έναν πολύτιμο φίλο και συνοδοιπόρο, τον Νικόλαο Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Γεννημένος στον Βάμο Αποκορώνου, ο Νικόλαος Παπαδάκης σπούδασε νομικά και άσκησε τη δικηγορία ως το 2000, οπότε ανέλαβε το τιμόνι του Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Εξαιρετικά δραστήριος και πολυγραφότατος, ο Νικόλαος Παπαδάκης εργάστηκε με προσήλωση και εξαιρετική αποδοτικότητα για την προβολή της ζωής και του έργου του μεγάλου κρητικού πολιτικού.

Η ΕΚΙΜ είχε την τύχη να συνεργαστεί μαζί του σε πολλές δράσεις που αφορούν την έρευνα και την ανάδειξη της τοπικής μας ιστορίας, με πιο πρόσφατο το παράδειγμα της περιοδικής έκθεσης «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία, 1898-1913», η οποία παρουσιάστηκε στην Αθήνα, τα Χανιά και το Ηράκλειο την προηγούμενη διετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και οι άνθρωποι του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Νικόλαου Παπαδάκη και τα θερμά συλλυπητήριά τους στους οικείους του.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Νίκου...

0
Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη...

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο...

Χανιά:Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Νίκου...

0
Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη...

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Νίκου Παπαδάκη από το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST