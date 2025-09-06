Πολιτικά Κρήτης

Χανιά:Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Νίκου Παπαδάκη από το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του αγαπητού συνεργάτη και φίλου Νίκου Παπαδάκη, Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και αντιπροέδρου του Ιδρύματος «Αγία Σοφία».

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε για εμάς όχι μόνο καρδιακός φίλος, αλλά και πολύτιμος συνεργάτης, με τον οποίο μοιραστήκαμε κοινούς στόχους και αξίες, για τον ρόλο του Επαρχιακού Τύπου στην καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας.
Με δική του, άλλωστε, εισήγηση προς τον μακαριστό Ιεράρχη Ειρηναίο Γαλανάκη, ελήφθη η απόφαση να συστεγαστεί το Ινστιτούτο με το Ίδρυμα «Αγία Σοφία» στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου.

Ένας αγαπητός φίλος και συνεργάτης των εφημερίδων της Περιφέρειας, ένας ακάματος εργάτης του Βενιζελισμού.
Στην οικογένειά του, καθώς και στους οικείους του, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Το έργο, η ηθική και οι αξίες του Νίκου Παπαδάκη θα παραμένουν πάντοτε οδηγός μας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο : Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια...

0
Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών αποχαιρετά έναν πολύτιμο φίλο...

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο...

Ηράκλειο : Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια...

0
Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών αποχαιρετά έναν πολύτιμο φίλο...

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο : Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Νίκου Παπαδάκη από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST