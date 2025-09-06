Χανιά:Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Νίκου Παπαδάκη από το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου

Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του αγαπητού συνεργάτη και φίλου Νίκου Παπαδάκη, Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και αντιπροέδρου του Ιδρύματος «Αγία Σοφία».

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε για εμάς όχι μόνο καρδιακός φίλος, αλλά και πολύτιμος συνεργάτης, με τον οποίο μοιραστήκαμε κοινούς στόχους και αξίες, για τον ρόλο του Επαρχιακού Τύπου στην καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας.

Με δική του, άλλωστε, εισήγηση προς τον μακαριστό Ιεράρχη Ειρηναίο Γαλανάκη, ελήφθη η απόφαση να συστεγαστεί το Ινστιτούτο με το Ίδρυμα «Αγία Σοφία» στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου.

Ένας αγαπητός φίλος και συνεργάτης των εφημερίδων της Περιφέρειας, ένας ακάματος εργάτης του Βενιζελισμού.

Στην οικογένειά του, καθώς και στους οικείους του, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Το έργο, η ηθική και οι αξίες του Νίκου Παπαδάκη θα παραμένουν πάντοτε οδηγός μας.