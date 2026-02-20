Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Συλλυπητήρια ανακοίνωση από την Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ για την απώλεια του Γεωργίου Μπαντουβά Επιμελητή Β΄Καρδιολογίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του συναδέλφου μας Γεωργίου Μπαντουβά, Επιμελητή Β΄Καρδιολογίας και γιατρού της Καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου για πολλά χρόνια.

Ο Γεώργιος Μπαντουβάς ήταν ένας σπουδαίος επιστήμονας, υπηρέτησε με αφοσίωση την Ιατρική Επιστήμη και πρόσφερε στους ασθενείς του με την ευσυνειδησία, το ήθος, την επιστημονική του κατάρτιση και την ανθρώπινη προσέγγιση που τον χαρακτήριζε.

Ευγενής και φιλότιμος, συνετέλεσε στην ανάδειξη του σημαντικού έργου της Καρδιολογικής Κλινικής της οποίας αποτελούσε μέχρι και σήμερα αναπόσπαστο μέλος κερδίζοντας την εκτίμηση τόσο των συναδέλφων του όσο και των ανθρώπων που είχε υπό την φροντίδα του.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου μας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της στην οικογένεια του
Με εκτίμηση,

Ο Αν. Διοικητής ΠΑΓΝΗ Ο Διοικητής ΠΑΓΝΗ

ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Καθ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Youth Development – Τουρνουά Ενώσεων»: Η καρδιά...

0
Παρουσία ταλαντούχων αθλητών από όλη την Ελλάδα που θα...

Λασίθι:Κούλουμα στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αγίου...

0
Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και πατροπαράδοτα έθιμα θα γιορταστούν...

«Youth Development – Τουρνουά Ενώσεων»: Η καρδιά...

0
Παρουσία ταλαντούχων αθλητών από όλη την Ελλάδα που θα...

Λασίθι:Κούλουμα στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αγίου...

0
Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και πατροπαράδοτα έθιμα θα γιορταστούν...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Συνελήφθησαν δυο άτομα κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες σε βάρος άλλου ατόμου
Επόμενο άρθρο
Οδηγίες από την Περιφέρεια Κρήτης για την ασφαλή επιλογή, μεταφορά, αποθήκευση, προετοιμασία και κατανάλωση σαρακοστιανών τροφίμων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Youth Development – Τουρνουά Ενώσεων»: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Παρουσία ταλαντούχων αθλητών από όλη την Ελλάδα που θα...

Λασίθι:Κούλουμα στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και πατροπαράδοτα έθιμα θα γιορταστούν...

Τα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων δίπλα στον πολίτη – Πάνω από 121.000 υποθέσεις το 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χανίων κατά το...

Οδηγίες από την Περιφέρεια Κρήτης για την ασφαλή επιλογή, μεταφορά, αποθήκευση, προετοιμασία και κατανάλωση σαρακοστιανών τροφίμων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST