Ηράκλειο:Συλλυπητήρια ανακοίνωση από την Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ για την απώλεια του Γεωργίου Μπαντουβά Επιμελητή Β΄Καρδιολογίας

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του συναδέλφου μας Γεωργίου Μπαντουβά, Επιμελητή Β΄Καρδιολογίας και γιατρού της Καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου για πολλά χρόνια.

Ο Γεώργιος Μπαντουβάς ήταν ένας σπουδαίος επιστήμονας, υπηρέτησε με αφοσίωση την Ιατρική Επιστήμη και πρόσφερε στους ασθενείς του με την ευσυνειδησία, το ήθος, την επιστημονική του κατάρτιση και την ανθρώπινη προσέγγιση που τον χαρακτήριζε.

Ευγενής και φιλότιμος, συνετέλεσε στην ανάδειξη του σημαντικού έργου της Καρδιολογικής Κλινικής της οποίας αποτελούσε μέχρι και σήμερα αναπόσπαστο μέλος κερδίζοντας την εκτίμηση τόσο των συναδέλφων του όσο και των ανθρώπων που είχε υπό την φροντίδα του.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου μας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της στην οικογένεια του

Με εκτίμηση,

Ο Αν. Διοικητής ΠΑΓΝΗ Ο Διοικητής ΠΑΓΝΗ

ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Καθ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ