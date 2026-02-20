Αναζήτηση
Ηράκλειο:Συνελήφθησαν δυο άτομα κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες σε βάρος άλλου ατόμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για σωματικές βλάβες σε βάρος ημεδαπού στο Ηράκλειο

Επίσης ταυτοποιήθηκαν δυο ακόμα ημεδαποί και συνελήφθη κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν χθες (19.02.2026) τρεις ημεδαποί ,μεταξύ των οποίων και ανήλικος κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πρόκλησης σωματικών βλαβών και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα , βραδινές ώρες χθες (19.02.2026) 19χρονος ημεδαπός κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου ότι νεαρά άτομα λόγω προσωπικών διαφορών, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν δυο ημεδαπούς
(19χρονο και ανήλικο) κατηγορούμενους για απλές σωματικές βλάβες.

Επίσης ταυτοποίησαν δυο ακόμα ημεδαπούς ενώ συνέλαβαν και 49χρονο ημεδαπό κηδεμόνα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν Αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

«Youth Development – Τουρνουά Ενώσεων»: Η καρδιά...

0
Παρουσία ταλαντούχων αθλητών από όλη την Ελλάδα που θα...

Λασίθι:Κούλουμα στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αγίου...

0
Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και πατροπαράδοτα έθιμα θα γιορταστούν...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
