Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο: Συναγερμός για 43χρονη γυναίκα που εξαφανίστηκε

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 43χρονης γυναίκας από τις Δάφνες του δήμου Ηρακλείου, η οποία έχει εξαφανιστεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα φέρεται να αναχώρησε το πρωί της περασμένης Κυριακής (19-4-2026) με το αυτοκίνητό της από το σπίτι της και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο γιος της ενημέρωσε τις αρχές αργά το βράδυ της Κυριακής, δηλώνοντας την εξαφάνισή της. Όπως ανέφερε, η μητέρα του του είχε στείλει μήνυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λέγοντάς του πως θα επικοινωνούσε ξανά μαζί του αργότερα, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Μετά τη δήλωση της εξαφάνισης, ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό της 43χρονης. Στις έρευνες συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ χρησιμοποιείται και drone της Πυροσβεστικής που «χτενίζει» την ευρύτερη περιοχή όπου εκτιμάται ότι κινήθηκε η γυναίκα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Συλλυπητήρια δήλωση από την Δημοτική Παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» για την απώλεια της μητέρας του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST