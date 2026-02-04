Ηράκλειο:Συνελήφθησαν δύο άτομα για εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές

Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο

Εξιχνιάσθηκαν -9- περιπτώσεις κλοπών

Είχαν αφαιρέσει κοσμήματα, τιμαλφή και χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 64.000 ευρώ

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση και η αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικών των Αστυνομικών Τμημάτων Χερσονήσου και Μαλεβιζίου είχαν σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση εννέα -9- περιπτώσεων κλοπών ( -7- τετελεσμένες και -2- απόπειρες) και τη σύλληψη δυο -2- αλλοδαπών.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 08.12.2025 έως και 01.02.2026 άγνωστοι είχαν αφαιρέσει από οικίες και κατάστημα στις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Χερσονήσου και Μαλεβιζίου, το συνολικό χρηματικό ποσό των 19.400 ευρώ και 600 λιρών Αγγλίας καθώς και κοσμήματα και άλλα τιμαλφή συνολικής αξίας 43.900 ευρώ.

Αστυνομικοί των ανωτέρω υπηρεσιών ταυτοποίησαν δύο αλλοδαπούς (57 και 51 ετών) και χθες (03.02.2026) με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας Ηρακλείου, πραγματοποίησαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες στις οικίες των αλλοδαπών και έλεγχοι στα οχήματα που χρησιμοποιούν όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• Πλήθος κοσμημάτων και λοιπών τιμαλφών

• Χρηματικό ποσό επτακοσίων τριάντα (730) ευρώ

• Αεροβόλο όπλο και φυσίγγιο

• Πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων

Επίσης κατασχέθηκαν τρία -3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Κατασχεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους κατόχους τους.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.