Δήμος Γόρτυνας:Έναρξη Ομάδας Φροντιστών Ατόμων με Άνοια στο Ασήμι

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γόρτυνας – Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε Κόφινα, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης Νομού Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Ομάδας Φροντιστών Ατόμων με Άνοια στο Ασήμι.

Η Ομάδα Φροντιστών έχει ως στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των φροντιστών ατόμων με άνοια, προσφέροντας ενημέρωση, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και την δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών φροντίδας.

Η δράση απευθύνεται τόσο σε οικογενειακούς όσο και σε έμμισθους φροντιστές της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2893 340208, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Γόρτυνας και οι συνεργαζόμενοι φορείς συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα τις ευάλωτες ομάδες και τις οικογένειές τους, υλοποιώντας δράσεις κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.