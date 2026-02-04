Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Έναρξη Ομάδας Φροντιστών Ατόμων με Άνοια στο Ασήμι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γόρτυνας – Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε Κόφινα, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης Νομού Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Ομάδας Φροντιστών Ατόμων με Άνοια στο Ασήμι.

Η Ομάδα Φροντιστών έχει ως στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των φροντιστών ατόμων με άνοια, προσφέροντας ενημέρωση, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και την δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών φροντίδας.

Η δράση απευθύνεται τόσο σε οικογενειακούς όσο και σε έμμισθους φροντιστές της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2893 340208, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Γόρτυνας και οι συνεργαζόμενοι φορείς συνεχίζουν να στηρίζουν έμπρακτα τις ευάλωτες ομάδες και τις οικογένειές τους, υλοποιώντας δράσεις κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι:Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» στο...

0
Από το Κ.Α.Π.Η Νεάπολης ξεκίνησε σήμερα (3/2) το πρόγραμμα...

RUN GREECE Ηράκλειο:Ο Αγώνας για όλους τους...

0
RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ...

Λασίθι:Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» στο...

0
Από το Κ.Α.Π.Η Νεάπολης ξεκίνησε σήμερα (3/2) το πρόγραμμα...

RUN GREECE Ηράκλειο:Ο Αγώνας για όλους τους...

0
RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
RUN GREECE Ηράκλειο:Ο Αγώνας για όλους τους πολίτες της Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Λασίθι:Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λασίθι:Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Από το Κ.Α.Π.Η Νεάπολης ξεκίνησε σήμερα (3/2) το πρόγραμμα...

RUN GREECE Ηράκλειο:Ο Αγώνας για όλους τους πολίτες της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ...

Χίος: Σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με λέμβο με μετανάστες – 15 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σοβαρό επεισόδιο ανοιχτά της Χίου με τουλάχιστον 15 νεκρούς...

Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών ανοιχτά της Χίου – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για νεκρούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά την εξέλιξη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST