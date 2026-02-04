Αναζήτηση
Λασίθι:Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από το Κ.Α.Π.Η Νεάπολης ξεκίνησε σήμερα (3/2) το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» που υλοποιεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και απευθύνεται σε όλους τους δημότες ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης.

Ήδη έχουν συγκροτηθεί τμήματα για την Γ΄ ηλικία και ενήλικες που στο εξής θα λειτουργούν στο Κ.Α.Π.Η Νεάπολης (Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή 12:00-13:00), στο Κοινοτικό Κατάστημα Καλού Χωριού (Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή 15:00-16:00) και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου όπου θα λειτουργήσουν δύο τμήματα (Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή από 17:00 – 18:00) και (Τρίτη -Τετάρτη-Παρασκευή από 18:00 – 19:00).

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου με αφορμή την επανεκκίνηση του προγράμματος καλεί τους δημότες να εντάξουν την άσκηση στη ζωή τους τόσο για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, όσο και για την διαμόρφωση ενός υγιούς τρόπου ζωής.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης που συντόνισε την διαδικασία των προγραμμάτων ανέφερε: «Ο Δήμος Αγίου Νικολάου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της άθλησης ως βασικό πυλώνα ποιότητας ζωής και καθημερινής ευεξίας των πολιτών. Στο πλαίσιο του προγράμματος

«Άθληση για Όλους» υλοποιούνται προγράμματα στην πόλη και στην δημοτική κοινότητα Καλού Χωριού και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην σχετική πρόσκληση και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα δεν κατέστη δυνατό να το υποστηρίξουν στη συνέχεια, δεδομένου ότι έλκουν την καταγωγή τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Ωστόσο τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες, έχουν αγκαλιαστεί θερμά από τους συμπολίτες.

Άλλωστε η δημοτική αρχή επιδιώκει να καλλιεργήσει τη φιλοσοφία της καθημερινής άσκησης και της ενεργής ζωής για όλους, σε κάθε ηλικία.
Με την καθοδήγηση του έμπειρου και καταρτισμένου γυμναστή που θα υποστηρίξει στο εξής το πρόγραμμα, ευελπιστούμε η άσκηση να γίνει μια ευχάριστη συνήθεια, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε συμμετέχοντα, σε ασφαλή και φιλόξενα περιβάλλοντα.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει να επενδύει στον αθλητισμό, δίνοντας έμπρακτα τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους».

Δήμος Γόρτυνας:Έναρξη Ομάδας Φροντιστών Ατόμων με Άνοια στο Ασήμι
