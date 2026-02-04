Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά : Εκδήλωση για την Επανάσταση του Ακρωτηρίου στο άγαλμα Καγιαλέ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης με αφορμή την επέτειο του βομβαρδισμού του Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου το 1897, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:30, στον ανδριάντα του Σπύρου Καγιαλέ στους τάφους των Βενιζέλων.

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», η Δημοτική Κοινότητα Ακρωτηρίου και οι Πολιτιστικοί Φορείς Ακρωτηρίου.

Το Α΄ μέρος περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Ύμνου της Κρήτης και του Εθνικού Ύμνου (η κατασκευή και η μεταφορά των στεφάνων είναι ευθύνη των φορέων).

Στο Β΄ μέρος ομιλήτρια θα είναι η Αργυρώ Χανιωτάκη-Σμυρλάκη, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι οργανωτές, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ριζίτικο τραγούδι και κρητικούς χορούς από τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Ακρωτηρίου «Ο Καγιαλές» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χορδακίου «Η Σκλόκα». Λύρα θα παίξει ο Γιώργος Φασαράκης, λαούτο ο Μάριος Μπουρδαντωνάκης και κιθάρα ο Παναγιώτης Φουντεδάκης.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας το Β’ μέρος θα πραγματοποιηθεί στο Λύκειο Ακρωτηρίου (πρώην Πολυκλαδικό).

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Επιμορφωτικά προγράμματα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και...

0
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του...

Λασίθι:Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» στο...

0
Από το Κ.Α.Π.Η Νεάπολης ξεκίνησε σήμερα (3/2) το πρόγραμμα...

Ρέθυμνο:Επιμορφωτικά προγράμματα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και...

0
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του...

Λασίθι:Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» στο...

0
Από το Κ.Α.Π.Η Νεάπολης ξεκίνησε σήμερα (3/2) το πρόγραμμα...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Επιμορφωτικά προγράμματα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Συνελήφθησαν δύο άτομα για εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα που διέπραττε...

Χίος: Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία – Το σκάφος των διακινητών ακολούθησε πορεία πρόσκρουσης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους Ανακοίνωση εξέδωσε το πρωί...

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, 5 εξελίξεις που δίνουν ελπίδα στη μάχη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις προοιωνίζουν ένα ακόμη πιο «νικηφόρο» μέλλον...

Ρέθυμνο:Επιμορφωτικά προγράμματα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST