Ρέθυμνο:Επιμορφωτικά προγράμματα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, δέχεται αιτήσεις στα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα:

Μουσική & Χορός στην Δυτική Κρήτη: Διεπιστημονικές, Καλλιτεχνικές και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις

Care and Use of Laboratory Animals: mice, rats and zebrafish

Customer Strategy & Analytics – An AI Driven Approach

Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) στην ψηφιακή εποχή

Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Σταδιοδρομία: Ψυχο-κοινωνιολογική προσέγγιση

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Μικροελεγκτών με Python (με έμφαση στην εκπαιδευτική πράξη).

Advanced mini-Fellowship in Refractive Surgery. (Module1/Theoretical)

Primary Care Training Hub. Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: εστίαση στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στην επικοινωνία επαγγελματία υγείας-ασθενή και στις δεξιότητες συμβουλευτικής

Ophthalmic Optics, Contact Lenses and Visual Perception: an optometric approach

Τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΚ, είναι σε τομείς αιχμής που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Κρήτης, υλοποιούνται με σύγχρονους μεθόδους διδασκαλίας και είναι βασισμένα στις ανάγκες και στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/trexonta

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ στο kedivim@uoc.gr ή στα 2810393661-662