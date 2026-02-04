RUN GREECE Ηράκλειο:Ο Αγώνας για όλους τους πολίτες της Κρήτης

RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

«Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 7 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ – ΡΕΣ»

O Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.ΓΑ.Σ. Κρήτης με συνδιοργανωτές την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ και το ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, μεγάλο χορηγό την ERGO Ασφαλιστική, διοργανώνουν και φέτος τους αγώνες δρόμου και δυναμικού βαδίσματος RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Εκκίνηση και Τερματισμός στην Πλατεία Ελευθερίας.

Α) ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 χλμ (2014 & μεγαλύτεροι – ρες) ΚΑΙ 10 χλμ (2011 & μεγαλύτεροι – ρες):

Εκκίνηση: Αρχή Λεωφόρου Δικαιοσύνης (μπροστά από την Περιφέρεια Κρήτης) – Πλατεία Νικ. Φωκά- 25ης Αυγούστου (πεζόδρομος) – Πλατεία Δέκα Οκτώ Άγγλων – Νεάρχου – Συμβολή Νεάρχου και Δουκώς Μποφώρ (σιντριβάνι Ο.Λ.Η.)- Στροφή γύρω από το σιντριβάνι – Νεάρχου – Πλατεία Δέκα Οκτώ Άγγλων – Παραλιακή Λεωφόρος Σοφ. Βενιζέλου – Αρχ. Μακαρίου- Νικ. Πλαστήρα- Συμβολή Νικ. Πλαστήρα με τις οδούς Έβανς και Πεδιάδος (Πύλη Ιησού – καινούργια πλατεία) – Πλατεία Κύπρου – Χαρ. Τρικούπη – Λεωφόρος Δημοκρατίας.

Τερματισμός: Πλατεία Ελευθερίας, στη συμβολή της Λεωφ. Δημοκρατίας με τις οδούς Πεδιάδος – Αβέρωφ και Ανεμογιάννη.

Η διαδρομή αυτή είναι 5 χιλιόμετρα.

Όσοι συμμετέχουν στα 10 χλμ. διασχίζουν τη διαδρομή δύο φορές (2 κύκλοι) και όσοι συμμετέχουν στα 5 χλμ διασχίζουν τη διαδρομή μία φορά (1 κύκλος).

Β) ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1.000 μ. περίπου (2014 – 2016):

Διαδρομή: Εκκίνηση από την οδό Γεωργίου Ανεμογιάννη (μπροστά από τη στάση του Κ.Τ.Ε.Λ.), στη συνέχεια διασχίζουν τη λεωφόρο Δημοκρατίας στο δεξιό ρεύμα (άνοδος) μέχρι το ύψος που είναι τα πρώτα φανάρια, εκεί γίνεται αριστερή αναστροφή πριν από τα φανάρια και

επιστρέφουν πάλι από τη λεωφόρο Δημοκρατίας (αντίθετο ρεύμα – κάθοδος προς την πλατεία) και τερματίζουν στο σημείο εκκίνησης (οδό Γεωργίου Ανεμογιάννη – μπροστά από τη στάση του Κ.Τ.Ε.Λ.).

Γ) FAMILY RUN 600 μ. (2017 – 2019 με συνοδεία γονέων) και ΑμεΑ χωρίς ηλικιακό περιορισμό:

Ο αγώνας αυτός θα γίνει μέσα στη διαδρομή του παιδικού αγώνα

Η εγγραφή και συμμετοχή στον Παιδικό αγώνα και στον αγώνα Family Run, προσφέρεται δωρεάν, για όλους τους συμμετέχοντες.

Η εγγραφή στους αγώνες των 5 και 10 χλμ, έχει συμβολική συνδρομή 15 €.

Η εγγραφή στους αγώνες των 5 και 10 χλμ, για τους μαθητές μέχρι 18 ετών και όλους τους φοιτητές, μέσα από ομαδική εγγραφή τουλάχιστον 10 ατόμων, έχει συμβολική συνδρομή 5 €

Μέρος από τις συνδρομές των δρομέων θα διατεθούν για τις ανάγκες της Παιδιατρικής Ογκολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των δρομέων έχουν ήδη ξεκινήσει και οι δρομείς μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο www.run-greece.gr

Οι εγγραφές των δρομέων με τις έντυπες αιτήσεις θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες αφού πρώτα ανακοινωθούν τα σημεία εγγραφών στο Ηράκλειο.

Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ