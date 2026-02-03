Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου… προειδοποιεί – Ισχυροί άνεμοι αύριο στην Κρήτη

Οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες πλοίων και μικρών σκαφών.
Ισχυροί άνεμοι προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη με το Κεντρικό Λιμεναρχείου Ηρακλείου να εκδίδει οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες πλοίων και μικρών σκαφών.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:
Το Κεντρικό Λιμεναρχείου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με δελτίο πρόγνωσης καιρού ΕΜΥ 03-02-2026/1300UTC αύριο Τετάρτη 04/02/2026 θα επικρατήσουν τα κάτωθι καιρικά φαινόμενα:
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.
-
Ορμούνται επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.
-
Ρυμουλκά – ναυαγοσωστικά – αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.
-
Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών – οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
-
Τέλος, γνωρίζεται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ