Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου… προειδοποιεί – Ισχυροί άνεμοι αύριο στην Κρήτη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες πλοίων και μικρών σκαφών.

Ισχυροί άνεμοι προβλέπονται για αύριο στην Κρήτη με το Κεντρικό Λιμεναρχείου Ηρακλείου να εκδίδει οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες πλοίων και μικρών σκαφών.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Το Κεντρικό Λιμεναρχείου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με δελτίο πρόγνωσης καιρού ΕΜΥ 03-02-2026/1300UTC αύριο Τετάρτη 04/02/2026 θα επικρατήσουν τα κάτωθι καιρικά φαινόμενα:

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους.

  • Ορμούνται επαγγελματικά αλιευτικά – πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

  • Ρυμουλκά – ναυαγοσωστικά – αλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί.

  • Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών – οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

  • Τέλος, γνωρίζεται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διατιθέμενα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Ρος Ντέιλι αποχαιρετά την Ασπασία Παπαδάκη:...

0
«Ήταν η πρώτη μου δασκάλα στην Κρητική λύρα». Η σπουδαία...

Μία οικογένεια, δύο άγριες δολοφονίες με θύματα...

0
Tι αποκάλυψε ο πατέρας του 27χρονου που βρέθηκε σκοτωμένος,...

Ο Ρος Ντέιλι αποχαιρετά την Ασπασία Παπαδάκη:...

0
«Ήταν η πρώτη μου δασκάλα στην Κρητική λύρα». Η σπουδαία...

Μία οικογένεια, δύο άγριες δολοφονίες με θύματα...

0
Tι αποκάλυψε ο πατέρας του 27χρονου που βρέθηκε σκοτωμένος,...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Ρος Ντέιλι αποχαιρετά την Ασπασία Παπαδάκη: «Καλοστραθιά, μπροστάρισσα»
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών ανοιχτά της Χίου – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για νεκρούς

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά την εξέλιξη...

Reuters: H Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης των...

Το υγρό μυστικό για δυνατό μυαλό – Πώς βελτιώνει τη συγκέντρωση και μειώνει το στρες

ΠΚ team ΠΚ team -
Η σωστή ενυδάτωση επηρεάζει άμεσα τον εγκέφαλο, τη μνήμη...

Ο Ρος Ντέιλι αποχαιρετά την Ασπασία Παπαδάκη: «Καλοστραθιά, μπροστάρισσα»

ΠΚ team ΠΚ team -
«Ήταν η πρώτη μου δασκάλα στην Κρητική λύρα». Η σπουδαία...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST