Ο Ρος Ντέιλι αποχαιρετά την Ασπασία Παπαδάκη: «Καλοστραθιά, μπροστάρισσα»

«Ήταν η πρώτη μου δασκάλα στην Κρητική λύρα».
Η σπουδαία Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη λυράρισα της Κρήτης, ήταν η πρώτη δασκάλα του Ρος Ντέιλι. Το βράδυ της Δευτέρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.
Ο Ρος Ντέιλι, εμφανώς συγκινημένος, με ανάρτησή του στα social media αποχαιρετά την αγαπημένη του δασκάλα.
«Καλοστραθιά, μπροστάρισσα… Ηταν η πρώτη μου δασκάλα στην Κρητική λύρα. Δεν θα ξεχάσω ποτε τα μαθήματα που κάναμε στο περίπτερό της στα Χανιά την ώρα που ταυτόχρονα πούλαγε τσιγάρα στους περαστικούς πελάτες και σνακ στα παιδιά του σχολείου απέναντι. Η τόλμη και το θάρρος της να βγαίνει και να παίζει στα γλέντια της Κρήτης εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι το μοναδικό, και με αυτό τον τρόπο άνοιξε δρόμους και για πολλές ακόμα γυναίκες να διεκδικήσουν μια ισότιμη θέση στην Κρητική παράδοση. Μια αξιοθαυμαστη γυναίκα και μια μονάκριβη δασκάλα και φίλη….”
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ