Μία οικογένεια, δύο άγριες δολοφονίες με θύματα κρητικούς, θείο και ανιψιό

Tι αποκάλυψε ο πατέρας του 27χρονου που βρέθηκε σκοτωμένος, πεταμένος σε ρέμα, στη Νέα Πέραμο.

H δολοφονία του 27χρονου κρητικού που τον άρπαξαν, τον κράτησαν επί ημέρες και εν τέλει τον εκτέλεσαν και τον πέταξαν σε ένα ρέμα, δεν είναι το μοναδικό στυγερό έγκλημα που ταλανίζει την οικογένεια του. Τον Ιούνιο του 1999 ο θείος του 27χρονου θύματος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου στο κρεβάτι του υπνοδωματίου της οικογένειας του. Ο νεκρός, πατέρας δύο παιδιών, όπως αποκαλύφθηκε, έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας με ηθικό αυτουργό την ίδια του την σύζυγο που διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με Αλβανό εργάτη. Αυτό προέκυψε στην πορεία των ερευνών καθώς αρχικώς η συζυγοκτόνος είχε σκηνοθετήσει ληστεία μετά φόνου, με την ίδια να είναι δεμένη και φιμωμένη σε μία καρέκλα. Ο άνδρας της εκτελέστηκε ενώ στο σπίτι ήταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Την ίδια ώρα ο πατέρας του 27χρονου και αδερφός του δολοφονημένου το 1999, Σταύρος Βροντάκης, μιλώντας στο LiveNews ανέφερε ότι ο γιος του είχε κακές συναναστροφές και παρά το γεγονός ότι τον είχε προειδοποιήσει, δεν εισακούστηκε. Υποστήριξε ακόμα ότι η πρώην σύζυγος του και μητέρα του 27χρονου δολοφονημένου φοβόταν και γι’ αυτό ήθελε να εγκατασταθεί στην Κρήτη, αν και η ίδια δεν έχει σχέση με το νησί. Παράλληλα έθεσε και πολλά άλλα ερωτηματικά, ενώ περιέγραψε ότι οι σχέσεις με τον γιο του δεν ήταν καλές. «Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ποιος σκότωσε και ποιος τον βασάνισε τον γιο μου επί μία εβδομάδα», ενώ ανέφερε ότι «η πρώην γυναίκα του και η νύφη του ξέρουνε γιατί πήγε ο Μανώλης άδικα στο χώμα».

Να σημειωθεί ότι βάσει της ιατροδικαστικής, προκύπτει ότι οι δράστες είχαν δώσει στον 27χρονο να φάει κάτι ελαφρύ, πράγμα που προκαλεί εντύπωση δεδομένου ότι λίγο μετά τον σκότωσαν.

 

Μεταναστευτικό: Πού θα είναι η δομή για την προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο
Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για την είσοδο στα Πανεπιστήμια – Πότε θα εφαρμοστεί
