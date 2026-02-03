Αναζήτηση
Μεταναστευτικό: Πού θα είναι η δομή για την προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το υπουργείο εξετάζει και το σενάριο μόνιμης μονάδας υποδοχής μεταναστών παρά την σύσσωμη αντίδραση των τοπικών αρχών και φορέων.

Στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαλεβιζίου φαίνεται ότι οριοθετείται ο ένας από τους δύο χώρους προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών που δρομολογεί το υπουργείο Μετανάστευσης στην Κρήτη. Το ενδιαφέρον όμως της υπόθεσης είναι ότι στα πλάνα του υπουργείου εξετάζεται και το σενάριο της δημιουργίας μόνιμης μονάδας υποδοχής μεταναστών, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr έχει εντοπιστεί ένα συγκεκριμένο σημείο που οριοθετείται πέριξ της περιοχής του Αστριτσίου.

Πιο συγκεκριμένα όπως είναι γνωστό, με τροπολογία που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής φιλοξενίας όπου η μια από αυτές χωροθετείται στη δυτική Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά στην περιοχή της Αγιάς. Παράλληλα όμως στο σχεδιασμό του υπουργείου είναι η δημιουργία και μιας δεύτερης δομής στην ανατολική Κρήτη όπου σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr πρόκειται για έκταση που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαλεβιζίου. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, το ενδιαφέρον του υπουργείου εστιάζει στο βιοτεχνικό πάρκο της Τυλίσου και στην αξιοποίηση μεγάλης εγκαταλελειμμένης βιοτεχνικής μονάδας που δε χρησιμοποιείται.

Ωστόσο αυτό που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι στις σκέψεις του υπουργείου παραμένει ο σχεδιασμός για μια μόνιμη δομή φιλοξενίας στην Κρήτη, σενάριο που έχει κατηγορηματικά απορρίψει η σύσσωμη η αυτοδιοίκηση του νησιού. Πιο συγκεκριμένα πληροφορίες αναφέρουν ότι στο μικροσκόπιο του υπουργείου βρίσκεται περιοχή στην ευρύτερη περιοχή του Αστριτσίου που εξετάζεται ενδελεχώς κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί και επισήμως από τον ίδιο τον υπουργό στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στη Βουλή.

Όπως είναι γνωστό ο υπουργός κ. Πλεύρης, αναφερόμενος στο θέμα των προσωρινών δομών έχει τονίσει ότι «αυτήν τη στιγμή, για να γίνει μια δομή χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα, επειδή όμως η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος είναι μια διαδικασία που καθυστερεί, η σύσταση δομών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα μπορεί να γίνεται με υπουργική απόφαση». Σύμφωνα με τον ίδιο στις προσωρινές δομές, «θα είναι δυνατό να γίνεται η διαδικασία της αρχικής φιλοξενίας, ο διαχωρισμός των ατόμων και όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ θα ακολουθούν τη διαδικασία της παροχής ασύλου αλλά και της μεταφοράς τους. Όσοι έχουν μη προσφυγικό προφίλ, κατά τις διατάξεις του νέου νόμου που θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο, θα οδηγούνται σε χώρους κράτησης ώστε, όταν απορριφθεί το άσυλό τους, να ακολουθείται και η διαδικασία της επιστροφής τους».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Ο Ρος Ντέιλι αποχαιρετά την Ασπασία Παπαδάκη:...

0
«Ήταν η πρώτη μου δασκάλα στην Κρητική λύρα». Η σπουδαία...

Μία οικογένεια, δύο άγριες δολοφονίες με θύματα...

0
Tι αποκάλυψε ο πατέρας του 27χρονου που βρέθηκε σκοτωμένος,...

Ο Ρος Ντέιλι αποχαιρετά την Ασπασία Παπαδάκη:...

0
«Ήταν η πρώτη μου δασκάλα στην Κρητική λύρα». Η σπουδαία...

Μία οικογένεια, δύο άγριες δολοφονίες με θύματα...

0
Tι αποκάλυψε ο πατέρας του 27χρονου που βρέθηκε σκοτωμένος,...
ΠΚ team
ΠΚ team
