Ηράκλειο:Θερμό χειροκρότημα η Χορωδία «Αγγέλων Ωδή» του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» στο 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών Ελλάδας – Μεγάλης Ελλάδας στο Καταντζάρο της Καλαβρίας

Εξαιρετικές κριτικές και θερμό χειροκρότημα απέσπασε η Χορωδία «Αγγέλων Ωδή» του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» στο 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών Ελλάδας – Μεγάλης Ελλάδας, που φιλοξενήθηκε στο Καταντζάρο της Καλαβρίας από τις 20 έως 23 Φεβρουαρίου 2026, αναδεικνύοντας το υψηλό καλλιτεχνικό της επίπεδο και εκπροσωπώντας επάξια εκτός συνόρων, την ελληνική χορωδιακή παράδοση.

Υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Κικής Καγιαβά και στο πιάνο τον Νίκο Φραγκιουδάκη, η Χορωδία δημιούργησε έντονη συγκινησιακή ατμόσφαιρα κατά την απόδοση, μεταξύ άλλων, του Βυζαντινού Ύμνου (Κοντακίου) της Θεοτόκου στον επιβλητικό ναό Basilica dell’ Immacolata, όπως και τραγούδια από την ξεχωριστή κρητική μας παράδοση, ενθουσιάζοντας τους παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων τοπικούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους και Έλληνες της διασποράς από τη Νότια Ιταλία.

Ιδιαίτερη στιγμή του Φεστιβάλ αποτέλεσαν η έναρξη και η λήξη του, στη διάρκεια των οποίων ελληνικές και ιταλικές Χορωδίες ένωσαν τις φωνές τους υπό τη διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ και μαέστρου Νίκου Ευθυμιάδη, ερμηνεύοντας το αγιορείτικο «Κύριε Ελέησον» δημιουργώντας έτσι μια μοναδική ατμόσφαιρα ενότητας και συγκίνησης.

Η διοργάνωση αυτή επιβεβαιώνει ότι η μουσική αποτελεί γέφυρα πολιτισμών, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας, Μεγάλης Ελλάδας και Ιταλίας προβάλλοντας, παράλληλα, και το πολιτιστικό έργο του «Συνδέσμου» σε διεθνές επίπεδο.

Ας σημειωθεί ότι οι καλύτερες Χορωδίες του 43ου, 42ου και 41ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Καρδίτσας μεταξύ αυτών και η Χορωδία «Αγγέλων Ωδή», σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Χορωδιών και Διευθυντών Χορωδίας, είχαν τη μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν στο μεγάλο αυτό μουσικό γεγονός, που υλοποιείται για πρώτη φορά.