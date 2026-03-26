Αναζήτηση
Πολιτικά Κρήτης

Ηράκλειο:Θετικά τα βροχομετρικά στοιχεία για το Δήμο Χερσονήσου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σημαντικά ύψη βροχής κατέγραψαν τα εγκατεστημένα βροχόμετρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, με ιδιαίτερα θετική αποτίμηση για το Δήμο Χερσονήσου. Ειδικότερα για την περίοδο από 19 έως και 25 Μαρτίου 2026, για την 25η Μαρτίου, αλλά και για το διάστημα από την αρχή του έτους έως και την 25η Μαρτίου έχουν καταγραφεί τα παρακάτω ύψη βροχής:
Τζερμιάδο – Ύψος βροχής
• 25/03/2026: 90,20 χιλιοστά
• 19/03/2026 – 25/03/2026: 367,20 χιλιοστά
• 01/01/2026 – 25/03/2026: 628,60 χιλιοστά

Κερά – Ύψος βροχής
• 25/03/2026: 89,00 χιλιοστά
• 19/03/2026 – 25/03/2026: 354,80 χιλιοστά
• 01/01/2026 – 25/03/2026: 548,20 χιλιοστά

Μοχός – Ύψος βροχής
• 25/03/2026: 37,60 χιλιοστά
• 19/03/2026 – 25/03/2026: 191,00 χιλιοστά
• 01/01/2026 – 25/03/2026: 343,40 χιλιοστά

Μάλια – Ύψος βροχής
• 25/03/2026: 65,80 χιλιοστά
• 19/03/2026 – 25/03/2026: 140,80 χιλιοστά
• 01/01/2026 – 25/03/2026: 283,60 χιλιοστά

Η συνολική εικόνα των μετρήσεων καταδεικνύει αυξημένη βροχόπτωση στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, με σταθερή ενίσχυση των υδατικών αποθεμάτων και θετικές προοπτικές για την επερχόμενη υδρευτική περίοδο.
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, εκφράζει την ικανοποίησή του για το ύψος των βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, επισημαίνοντας ότι η επαρκής καταγραφή και παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων αποτελεί βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την προστασία των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον τονίζει ότι η ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων πρέπει να υπακούει στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

0
0
0
0
Προηγούμενο άρθρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

Popular

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST