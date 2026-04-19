Στο Ηράκλειο τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Απριλίου, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Ηράκλειο. Η πολιτική εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του 16ου συνεδρίου του κόμματος, με θεματική «Η Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές».

Το προσυνέδριο που αρχικά είχε προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου και αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας, θα ξεκινήσει στις 5.30 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Cantia Maris στην περιοχή της Αμουδάρας του δήμου Μαλεβιζίου.

Στη διάρκεια των εργασιών του θα δοθεί έμφαση στα ζητήματα που σχετίζονται με:

την ανάπτυξη μεγάλων υποδομών

την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης

τον τουρισμό

τις επενδυτικές προοπτικές της Κρήτης και της χώρας

Το παρών στο προσυνέδριο αναμένεται να δώσουν Κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των φορέων του νησιού.

Στο βήμα του ομιλητή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί, θα βρεθούν οι υπουργοί, Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Επίσης διαδικτυακά θα παρέμβει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη η οποία βρίσκεται στις ΗΠΑ.