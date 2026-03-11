Ιράν: Ετοιμαστείτε για πετρέλαιο στα 200 δολάρια – Ξεκινά η στρατηγική των συνεχών πληγμάτων

Στο στόχαστρο τα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ.
Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί τη δραματική αλλαγή της στρατηγικής του Ιράν, ο εκπρόσωπος του κεντρικού στρατηγικού επιτελείου Khatam al-Anbiya, Εμπραχίμ Ζολφακάρι, ανακοίνωσε ότι η χώρα εγκαταλείπει τα περιορισμένα «ανταποδοτικά πλήγματα» για μια φάση διαρκών επιχειρήσεων.
Ο Ζολφακάρι δήλωσε ότι η στρατηγική της ανταπόδοσης αντικαταστάθηκε από την τακτική «πλήγματος έπειτα από πλήγμα», μέχρι ο εχθρός να τιμωρηθεί πλήρως και να μετανιώσει.
«Εσείς ξεκινήσατε τον πόλεμο, αλλά εμείς θα καθορίσουμε πώς θα τελειώσει», τόνισε.
Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι από την πρώτη ημέρα αυτού που χαρακτήρισε ως «επιθετικότητα», το Ιράν περίμενε να αποδείξει ότι ο αντίπαλος στρατός είναι μικρότερος και πιο αδύναμος από όσο πιστεύει.
Απειλή για παγκόσμιο ενεργειακό σοκ και πετρέλαιο στα 200 δολάρια
Ο Ζολφακάρι προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες της Δύσης να κρατήσει τεχνητά χαμηλές τις τιμές της ενέργειας θα αποτύχουν όσο η περιοχή παραμένει αποσταθεροποιημένη.
Προέβλεψε μια πρωτοφανή εκτίναξη του κόστους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ετοιμαστείτε το βαρέλι το πετρελαίου να φτάσει τα 200 δολάρια, επειδή η τιμή του πετρελαίου εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια την οποία εσείς αποσταθεροποιήσατε».
Στο στόχαστρο τα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ
Αναφερόμενος στον έλεγχο των θαλάσσιων οδών, ο Ζολφακάρι τόνισε ότι το Ιράν κατέχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στα Στενά του Ορμούζ.
Εξέδωσε δε, μια ξεκάθαρη απειλή προς κάθε πλοίο που συνεργάζεται με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ.
«Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να φτάσει στις ΗΠΑ, τους Σιωνιστές (Ισραήλ) και τους εταίρους τους. Κάθε σκάφος ή δεξαμενόπλοιο που κατευθύνεται προς αυτούς θα είναι νόμιμος στόχος».
Επίθεση κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Τραμπ
Ο Ζολφακάρι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού Προέδρου, τον οποίο χαρακτήρισε «αφέντη των Σιωνιστών που κακοποιούν παιδιά», ενώ περιέγραψε τις κινήσεις των ΗΠΑ και της Μοσάντ ως «παραληρηματική ρητορική» που πηγάζει από την ψυχολογική κατάρρευση των «ανόητων πολιτικών» τους.
Προειδοποίησε επίσης ότι η χρήση βάσεων σε γειτονικές χώρες δεν θα σώσει τον εχθρό, καθώς τα ζωτικά τους κέντρα θα καίγονται «ξανά και ξανά» στη φωτιά που οι ίδιοι άναψαν.
Όπως είπε, η απόκρυψη στρατευμάτων σε δημόσιους χώρους και υποδομές σε χώρες της περιοχής δεν θα σώσει αυτό που χαρακτήρισε «δειλό στρατό» από το «βάλτο» στον οποίο έχει πέσει.
Τέλος, κάλεσε τους ηγέτες της Δύσης «να είναι ειλικρινείς έστω και για μία φορά» και να παραδεχθούν αυτό που χαρακτήρισε ιστορικές αποτυχίες τους, μεταξύ των οποίων και εκείνες που, όπως είπε, ξεκίνησαν από τη δημιουργία του Ισραήλ.
Με πληροφορίες από: Reuters, WANA
ΠΗΓΗ: enikos.gr