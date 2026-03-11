Αναζήτηση
Ζελένσκι: Προειδοποίησα τον Τραμπ για έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία μπορεί να στείλει στρατό στο Ιράν

Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι είχε εκφράσει τις ανησυχίες του στον πρόεδρο των ΗΠΑ για πιθανή εξέλιξη μιας επίθεσης στο Ιράν σε παγκόσμιο πόλεμο, μιλώντας για την φερόμενη εμπλοκή της Ρωσίας στο πλευρό του Ιράν.

Προειδοποίησα τον πρόεδρο Τραμπ για έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του αναφερόμενος στην κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο και influencer, Κάολαν Ρόμπετσον, ο Ζελένσκι επισήμανε ότι είχε εκφράσει τις ανησυχίες του στον πρόεδρο των ΗΠΑ για πιθανή εξέλιξη μιας επίθεσης στο Ιράν σε παγκόσμιο πόλεμο.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και το επιτελείο του δεν με άκουσαν. Δεν είμαι σίγουρος ότι αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η Ρωσία άρχισε να υποστηρίζει το ιρανικό καθεστώς με drones. Σίγουρα θα βοηθήσει με πυραύλους και τους βοηθά επίσης με την αεράμυνα. Τι ακολουθεί; Δεδομένης της κατάστασης, υπάρχει μόνο ένα ερώτημα: πότε και ποια χώρα θα είναι η πρώτη που θα υποστηρίξει το ιρανικό καθεστώς στέλνοντας στρατεύματα; Όπως συνέβη με τη Ρωσία, όταν η Βόρεια Κορέα έστειλε 10.000 στρατιώτες, οι οποίοι τώρα έχουν αναπτυχθεί στη Ρωσία, αλλά μπορούν να σταλούν στην Ουκρανία. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και στο Ιράν – η Ρωσία θα μπορούσε να στείλει στρατεύματα εκεί», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι.

 

