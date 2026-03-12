Tο πρώτο μήνυμα Χαμενεΐ: «Θα επιτεθούμε σε όλες τις βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή»

«Το Ιράν θα εκδικηθεί το αίμα των μαρτύρων του».
«Το Ιράν θα εκδικηθεί το αίμα των μαρτύρων του» είπε στο πρώτο δημόσιο μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
Τόνισε επίσης ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ πρέπει να συνεχιστεί ως εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό. Στο ίδιο μήνυμα ανέφερε ότι όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν άμεσα, προειδοποιώντας ότι οι βάσεις αυτές θα δεχθούν επιθέσεις.
Παράλληλα τόνισε ότι το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τις γειτονικές χώρες και ότι οι επιθέσεις στοχεύουν μόνο στρατιωτικές βάσεις, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές «θα συνεχιστούν αναπόφευκτα».
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε ότι το Ιράν θα επιδιώξει αποζημίωση από τους εχθρούς του ή θα καταστρέψει τα περιουσιακά τους στοιχεία αναλόγως. Τόνισε, επίσης, ότι το «μέτωπο της αντίστασης» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αξιών της Ισλαμικής Επανάστασης.
O Χαμενεΐ, ευχαρίστησε «τους μαχητές του μετώπου της αντίστασης», χαρακτηρίζοντάς τους «τους καλύτερους φίλους του Ιράν».
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε δήλωση που διαβάστηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, κάλεσε ακόμη τον λαό σε ενότητα και ζήτησε μαζική συμμετοχή στην Ημέρα Κουντς.
Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, η οποία παρουσίασε το μήνυμα του νέου ηγέτη προς τον ιρανικό λαό. Η Ημέρα Κουντς είναι η ετήσια εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους που πραγματοποιείται στο Ιράν και σε άλλες χώρες.