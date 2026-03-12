Οι επιστήμονες «ζύγισαν» τη συνολική βλάστηση της Γης και τα αποτελέσματα τους ανησύχησαν

Η βλάστηση της Γης έχει μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια προς τα βορειοανατολικά, πράγμα που σημαίνει ότι το παγκόσμιο «κέντρο» της εποχικής ανάπτυξης των φυτών αλλάζει θέση.
Αυτή η μετακίνηση δείχνει ότι η ζωή στην επιφάνεια του πλανήτη προσαρμόζεται στις περιβαλλοντικές αλλαγές και αλλάζει τον τρόπο που η βιοσφαίρα λειτουργεί σε ετήσια βάση.
Ο κύκλος που ακολουθεί η βλάστηση της Γης
Κάθε χρόνο, η βλάστηση της Γης ακολουθεί έναν «κύκλο» ανάλογα με τις εποχές: το καλοκαίρι αναπτύσσεται περισσότερο στα βόρεια, ενώ το χειμώνα περιορίζεται προς τα νότια. Αυτό δημιουργεί ένα επαναλαμβανόμενο, ετήσιο «πράσινο κύμα» που κινείται βόρεια-νότια, ανάλογα με τις εποχές.
Επιπλέον, ορισμένες περιοχές με πολύ πυκνή βλάστηση, όπως η Ινδία, η Κίνα και η Ρωσία, «τραβούν» το κέντρο αυτού του κύματος προς τα ανατολικά. Δηλαδή, η κατανομή των φυτών αλλάζει όχι μόνο από βορρά προς νότο αλλά και από δυτικά προς ανατολικά, ανάλογα με το πού υπάρχουν περισσότεροι ή πυκνότεροι φυτικοί πόροι.
Ο καθηγητής Miguel D. Mahecha και η ομάδα του ανέλυσαν την κίνηση των φυτών χρησιμοποιώντας ένα «κέντρο μάζας». Για να κάνουν την κίνηση συγκρίσιμη ανά έτος, θεώρησαν τις πιο φυλλώδεις περιοχές σαν «βαρύτερες». Αυτό δημιούργησε ένα σημείο ισορροπίας για κάθε ημέρα, σαν όλα τα φύλλα να είχαν βάρος.
Όπως είπε ο Mahecha: «Αν τοποθετούσατε προσεκτικά αυτή τη σφαίρα σε ήρεμο νερό, το κέντρο μάζας θα δείχνει πάντα προς τα κάτω». Με αυτό τον τρόπο μπορούσαν να συγκρίνουν εποχές, δεκαετίες και διαφορετικά είδη βλάστησης στον ίδιο χάρτη, βλέποντας με ακρίβεια τη συνολική κίνηση της βλάστησης σε όλο τον πλανήτη.
Η αύξηση του CO2 στην ατμόσφαιρα και οι μεγαλύτερες περίοδοι ανάπτυξης κάνουν τα φυτά πιο πυκνά, ιδιαίτερα στο βόρειο ημισφαίριο, όπου η μεγαλύτερη ξηρά καλύπτεται από βλάστηση. Ωστόσο, η ανάπτυξη μπορεί να περιοριστεί από ξηρασίες, πυρκαγιές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που μπορούν να επιβραδύνουν ή να καταστρέψουν τα φυτά.
Τα τελευταία χρόνια η βόρεια και ανατολική μετακίνηση του πράσινου κέντρου επιταχύνεται. Από τη δεκαετία του 1980 έως το 2021, η κίνηση προς τα βόρεια ήταν περίπου 1-1,5 μίλι ανά έτος, ενώ μετά το 2010 η νότια θέση μετακινήθηκε έως και 9 μίλια βόρεια κάθε χρόνο. Αυτή η επιτάχυνση σημαίνει ότι η γεωργία, τα δάση και η άγρια ζωή πρέπει να προσαρμόζονται πιο γρήγορα στις αλλαγές των εποχών.
Μοντέλα κλίματος δείχνουν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί, με μεγαλύτερη κίνηση προς τα ανατολικά σε σενάρια υψηλών εκπομπών.