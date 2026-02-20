«Ιστορική ημέρα για το Ρέθυμνο»: Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού ανακοίνωσε την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση της κατασκευής του νέου κολυμβητηρίου

Την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση της κατασκευής του νέου κολυμβητηρίου στο Ρέθυμνο εξήγγειλε επισήμως σήμερα το μεσημέρι ο αναπληρωτής Υπουργού Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Σε μια «ιστορική ημέρα που αλλάζει το μέλλον του αθλητισμού στο Ρέθυμνο και στην Κρήτη», όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος, ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Αθλητισμού καλύπτει πλήρως τη δαπάνη ανέγερσης της πισίνας Ολυμπιακών διαστάσεων συνολικού προϋπολογισμού 4.095.000 ευρώ, ποσόν το οποίο θα εκταμιευθεί έως το τέλος Μαρτίου, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι «ήδη είναι έτοιμη η μελέτη κατασκευής».

Ο Αναπληρωτής Υπουργού αθλητισμού προέβη στην εξόχως σημαντική και όντως ιστορική εξαγγελία σε ανοικτή εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, με την παρουσία του Ρεθυμνιώτη Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαίρης Λιονή,

του Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη, του Αντιδημάρχου Αθλητισμού Νίκου Προβιά, πλείστων όσων Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου, εκπροσώπων σωματείων και αθλητικών φορέων, όπως επίσης και του Προέδρου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, παλαίμαχου διεθνούς υδατοσφαιριστή Κυριάκου Γιαννόπουλου.

«Ενίοτε τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα και αυτό συμβαίνει σήμερα εδώ. Υπήρξε μια αστοχία με το θέμα του ταρτάν στο Στάδιο του Γάλλου, αλλά ο Δήμος και όλος ο Νομός Ρεθύμνης αξίζουν αυτό το συντεταγμένο έργο το οποίο συνδυάζει την αθλητική και την οικονομική διάσταση και ανταποκρίνεται στα κριτήρια της ανάπτυξης, της δικαιοσύνης και της αναλογικότητας» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Βρούτσης.

Ο Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης εξέφρασε την ικανοποίηση και τη χαρά του και παράλληλα νοστάλγησε την εποχή της εφηβείας του, όταν αγωνιζόταν ως τερματοφύλακας στην ομάδα γουότερ πόλο του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου.

Την ευαρέσκεια του εξέφρασε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για ένα όνειρο ζωής που καλύπτει μια σοβαρή έλλειψη και μια μεγάλη ανάγκη».

Μάλιστα ο κ. Μαρινάκης ανακάλεσε από τη μνήμη του την τελετή εγκαινίων του υφιστάμενου κολυμβητηρίου το 1968 και τόνισε: « Ο κ. Βρούτσης είναι ο πρώτος Υπουργός Αθλητισμού που επισκέπτεται το Ρέθυμνο για να εξαγγείλει ένα μεγάλο αθλητικό έργο και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό. Χαιρόμαστε διότι θα παραδώσουμε στη νεολαία και γενικότερα στην κοινωνία μας μια σύγχρονη πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, που θα συμβάλει και στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού.

Παράλληλα λύνουμε μέσω δανείου το χρονίζον θέμα του ταρτάν στο Στάδιο του Γάλλου που δεν προχώρησε από την Κυβέρνηση για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης της».

Τις ευχαριστίες του προς τον κ. Βρούτση και τον κ. Κεφαλογιάννη απεύθυνε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνηση του για τη θετική και συνάμα ταχύτατη εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, ενώ παράλληλα οριοθέτησε εν συνόψει το αθλητικού γίγνεσθαι του Ρεθύμνου.

Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος ευχαρίστησε τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού και τον Δήμο Ρεθύμνης που «θα προσφέρουν ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα της ΚΟΕ».

Συγκινημένος εμφανίσθηκε και ο Πρόεδρος του ΝΟΡ Ανδρέας Τζαγκαράκης ο οποίος ευχαρίστησε την Πολιτεία και τον Δήμο Ρεθύμνης γι’ αυτό το έργο μακράς πνοής, που θα αναβαθμίσει τα αθλήματα της πισίνας.

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο μιας ανοικτής συζήτησης ο κ. Βρούτσης αφουγκράστηκε τους προβληματισμούς που έθεσαν οι εκπρόσωποι των σωματείων του Ρεθύμνου και της ΕΠΣΗ και απάντησε σε ποικίλα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν επί τάπητος.

Η αυλαία της εκδήλωσης έπεσε με τις τιμητικές διακρίσεις που απέτιναν ο Δήμος Ρεθύμνης προς τον κ. Βρούτση και τον κ. Γιαννόπουλο και ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Ποδηλασίας Κρήτης Μιχάλης Ταταράκης προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού.

Για την Ιστορία, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 1963, ενώ το υφιστάμενο κολυμβητήριο κατασκευάσθηκε το 1968 με δαπάνες του του τότε Προέδρου του Ομίλου Γιώργου Φραγάκη, γνωστού και με το προσωνύμιο «Καψαλιανός».

Από το 2002 και εντεύθεν, το κολυμβητήριο του Ρεθύμνου χρησιμοποιείται μόνο για τις προπονήσεις, τις σχολές εκμάθησης και το κοινό, με αποτέλεσμα οι αγωνιστικές ομάδες γυναικών και ανδρών να φιλοξενούνται για τις εντός έδρας αναμετρήσεις τους επί σειρά ετών στα Χανιά και πλέον στο Ηράκλειο.