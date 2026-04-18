Ρέθυμνο:Επίσημη υποδοχή του Μητροπολίτη Ιωακείμ στο Αμάρι

Σε κλίμα σεβασμού και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου 2026 η επίσημη υποδοχή του νέου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Ιωακείμ, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Δημοτική Κοινότητα Φουρφουρά.

Η τελετή αποτέλεσε ένα γεγονός υψηλού συμβολισμού για το Αμάρι, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας ποιμαντικής περιόδου για την Ιερά Μητρόπολη, σε έναν τόπο με ισχυρή πνευματική παράδοση και βαθιά σύνδεση με την Ορθόδοξη πίστη.

Η παρουσία πλήθους πολιτών, εκπροσώπων της Εκκλησίας, Βουλευτών του Νομού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, των εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, λοιπών Αρχών και Φορέων ανέδειξε τη σημασία της ημέρας, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς της τοπικής κοινωνίας με την Εκκλησία και τις αξίες που αυτή εκφράζει διαχρονικά.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, καλωσόρισε τον Σεβασμιώτατο μεταφέροντας το αίσθημα τιμής και εμπιστοσύνης της τοπικής κοινωνίας προς το πρόσωπό του. Στην ομιλία του ανέδειξε τη φυσιογνωμία του Αμαρίου ως έναν τόπο με βαθιές ρίζες, ισχυρή συλλογική ταυτότητα και ανθρώπους που διακρίνονται για το φιλότιμο, την αλληλεγγύη και τη σταθερή προσήλωσή τους στις αξίες της πίστης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον προκάτοχο του, Σεβασμιώτατο κ.κ Ειρηναίο, λέγοντας: «Παραλαμβάνετε τη σκυτάλη από τον Σεβασμιότατο κ.κ. Ειρηναίο και αναλαμβάνετε, μια βαριά και τιμητική κληρονομιά. Ο προκάτοχός Σας, επί μακρά σειρά ετών, τριάντα έξι ολόκληρα χρόνια, υπηρέτησε τον τόπο μας με υποδειγματική ταπεινότητα και πατρική στοργή, άγγιξε τις καρδιές των ανθρώπων και καταξιώθηκε στη συνείδηση της κοινωνίας του Αμαρίου, ως άξιος και λαοφιλής Ποιμενάρχης.»

Επίσης , τόνισε τον ρόλο της Εκκλησίας ως διαχρονικού στηρίγματος της κοινωνίας και παράγοντα συνοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ουσιαστικής σύμπραξης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μια περίοδο αυξημένων κοινωνικών προκλήσεων.

Πιο συγκεκριμένα είπε: «Για το καλό του τόπου και των ανθρώπων του θεωρούμε δεδομένη την κοινή πορεία Εκκλησίας, Κοινωνίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα συμπορευτούμε, διατηρώντας ο καθένας τον θεσμικό του ρόλο, με πίστη και ενότητα, θεμελιώνοντας το έργο μας σε σταθερές και υγιείς βάσεις».

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ποιμαντική διακονία του νέου Μητροπολίτη θα συνεχίσει επάξια το έργο του προκατόχου του, ενισχύοντας περαιτέρω την πνευματική ζωή και την κοινωνική συνοχή της περιοχής, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Με την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο Δήμαρχος Αμαρίου προσέφερε στον Σεβασμιώτατο κ.κ. Ιωακείμ αναμνηστικό δώρο ως ένδειξη τιμής και σεβασμού, επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό την έναρξη μιας ουσιαστικής και δημιουργικής συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Η τελετή ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα ενότητας, σεβασμού και αισιοδοξίας, με τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν τις εγκάρδιες ευχές τους προς τον Σεβασμιώτατο για υγεία, δύναμη και μια φωτισμένη και καρποφόρα ποιμαντική πορεία.

