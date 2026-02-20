Οριστικοποιήθηκε η σειρά των ομάδων για την μεγάλη παρέλαση της Κυριακής

Πυρετός προετοιμασίας στις αποθήκες κατασκευής των αρμάτων!

Μια λαμπρή παρέλαση 32 πληρωμάτων και 27 αρμάτων ετοιμάζουν για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 οι Ομάδες του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού.

Λίγο πριν την κορύφωση των φετινών Καρναβαλικών εκδηλώσεων στις αποθήκες κατασκευής των αρμάτων επικρατεί δημιουργικός «πυρετός»!

Τα άρματα είναι έτοιμα και οι τελευταίες πινελιές, έρχονται να μπουν για να ολοκληρώσουν μια εικαστική δουλειά που έχει κρατήσει ενεργά τα μέλη των ομάδων εδώ και μήνες!

Στο μεταξύ οριστικοποιήθηκε μετά από κλήρωση η σειρά παρέλασης των ομάδων για την προσεχή Κυριακή.

Η τελική σειρά και τα θέματα των ομάδων έχουν ως ακολούθως:

1. Οι Άλλοι «Who has your Voodoo doll»

2. Στρίγκλες «FlaminGo»

3. Μπουμπούνες «Στα Παπάκια μας»

4. Αλλητρούητοι «Space Jam»

5. Μαλλιά κουβάρια «Los Muertos την βγάλαμε και φέτος»

6. Royal Carnival «Πητερ Παν στην Χώρα του Ποτέ των Ποτών»

7. Ρακοδικασμενοι «Chat with me lose your friends»

8. Αργόσχολοι «Δεν υπάρχουν άγγελοι σου λέω»

9. Υπολοιποι «Lick me if you dare»

10. Έκατσε η Κουτσή Κατσίκα «Ερήμου Νήσος»

11. Τζιτζικοτριχιδες «Candy Crush»

12. Τα Παρτάλια «Play, cheer, repeat Partalia»

13. Ποταγωνιστές «Giraffατες Κούπες»

14. Ανιχνευτές «Η Σιωπή των Αχ-Αμνών»

15. Scaravaioi Club «Κυνηγός Μαγισσών»

16. Αγγουροξυπνημένοι «Αν το τρίψεις και το δεις οι ευχές σου είναι τρεις»

17. Εμείς και Εμείς «Το Πουά μου …Μέσα»

18. Περιηγητές Club «Ποιος φοβάται τον κακό λύκο»

19. Δακτυλοδεικτούμενοι «Ελαφάκια …on fire»

20. Ανεμόμυαλοι «Βαιάνα & Μάουι Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι»

21. Φευ…γάτοι «Only Cats”

22. Ουρανοκατέβατοι «Είναι Ouran και συμΦερρη, καθαρίζουμε ό,τι μας συμφέρει»

23. ΤσαΠΑΤΣΟύληδες «Είναι ζάχαρη είναι μέλι το καρπούζι γλέντι θέλει»

24. Σάτυροι «Cookie Monster»

25. Oloi Vitsiozoi «KPop»

26. Alter Ego «Wandavision The Avengers of the Carnival»

27. Γκουσγκούνηδες «ΟΠΕΚΕΜπρεε»

28. Άρκαλοι «Shit high and watch»

29. Άσχετοι «Labubu»

30. Πέρα Πόδε «Οι τελευταίοι των Μο(Αν)ικανών»

31. Αλαδανάρηδες «The InCretables»

32. Αγαπούληδες «Rethymno Airlines»

ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ Dj !

Για ακόμα μια χρονιά δύο αγαπημένοι καρναβαλιστές ανέλαβαν να «ντύσουν μουσικά» όλες τις μεγάλες παρελάσεις του Ρεθεμνιώτικού Καρναβαλιού!

Το Σάββατο και την Κυριακή η Ηρώ Φρυγανάκη και ο Πέτρος Κλαψινός θα ντύσουν μουσικά τις εμφανίσεις των ομάδων καλώντας όλο τον κόσμο να ξεφαντώσει αποκριάτικα στην πιο μεγάλη γιορτή της Κρήτης!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QRcodeπου από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

 Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των social media της διοργάνωσης είναι: instagram – Tik Tok – You Tube: rethymno_carnival

 facebook: Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι

Εκτός των ζωντανών μεταδόσεων όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων , το Κρήτη ΤV θα μεταδώσει ζωντανά την μεγάλη παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 2μμ με παρουσιάστρια την Χριστιάνα Σκούρα.

Η μετάδοση θα γίνεται παράλληλα σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφορικής πλατφόρμας και μέσω youtube.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Μεγάλος χορηγός είναι η εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.

Οδηγίες για τους επισκέπτες παρέχονται μέσω τις ιστοσελίδας του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού www.rethymnocarnival.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ