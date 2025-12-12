«Πολιτισμός – Φύση – Άνθρωπος»

Η καινοτόμα στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης

στην εκδήλωση για τα 80 χρόνια της UNESCO

Δυναμικό και ουσιαστικό «παρών» έδωσε η Περιφέρεια Κρήτης στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση της UNESCO, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ως η μοναδική Περιφέρεια της χώρας που προσκλήθηκε να συμμετάσχει και να παρουσιάσει την στρατηγική της, με αφορμή την εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας, Γωγώ Μηλάκη, και ο Ειδικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, Δημήτρης Μιχελογιάννης. Στην ενότητα του Τομέα Πολιτισμού, ανέλυσαν το σχέδιο «Πολιτισμός – Φύση – Άνθρωπος», εστιάζοντας στην καινοτόμα διασύνδεση των εγγραφών της UNESCO με τα αναπτυξιακά εργαλεία του νησιού.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για τις «Εμβληματικές Διαδρομές», ένα πρόγραμμα ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027. Το σχέδιο αυτό ενώνει:

• Τη «Διαδρομή του Πολιτισμού», που περιλαμβάνει τα έξι Μινωικά Ανακτορικά κέντρα (Κνωσός, Φαιστός, Μάλια, Ζάκρος, Ζώμινθος, Κυδωνία).

• Τη «Διαδρομή του Περιβάλλοντος», διασυνδέοντας τις τέσσερις περιοχές UNESCO του νησιού (Γεωπάρκα Ψηλορείτη και Σητείας, Αποθέματα Βιόσφαιρας Σαμαριάς και Αστερουσίων) με το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανακήρυξη της Κρήτης ως «Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026», μια διάκριση που επιβεβαιώνει τη σύνδεση της αγροδιατροφικής παράδοσης με τη βιωσιμότητα και την πολιτιστική ταυτότητα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας, Γωγώ Μηλάκη, δήλωσε σχετικά:

«Η πρόσκληση αυτή αποτελεί διεθνή αναγνώριση της πρωτοποριακής πολιτιστικής πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία αντιμετωπίζει την παγκόσμια κληρονομιά όχι ως στατικό τίτλο, αλλά ως ενεργό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και διεθνούς εξωστρέφειας Η σημερινή επέτειος των 80 χρόνων της UNESCO μας βρίσκει πιο έτοιμους από ποτέ να αναδείξουμε την ταυτότητα του τόπου μας διεθνώς. Αξιοποιούμε τα εργαλεία της UNESCO για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Κρήτη που σέβεται την ιστορία της και κοιτάζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον».

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, Γεώργιο Κουμουτσάκο, όπου συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν την πορεία ανάδειξης των Μινωικών Ανακτόρων και η ενδυνάμωση της παρουσίας της Κρήτης στα διεθνή δίκτυα του Οργανισμού.