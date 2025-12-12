ΕΚΚΛΗΣΙΑΚΡΗΤΗ

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης – Θερμή υποδοχή από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης επισκέφθηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση της Μητρός Εκκλησίας. Την κρητική αντιπροσωπεία ηγήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ενώ συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος και ο Άρχοντας Πρωτέκδικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Δημήτριος Μηλαθιανάκης, νομικός σύμβουλος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου.

Θερμή υποδοχή από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος καλωσόρισε με ιδιαίτερη εγκαρδιότητα την αντιπροσωπεία, εκφράζοντας την πατρική αγάπη και το αμείωτο ενδιαφέρον του Πατριαρχείου για τις εκκλησιαστικές επαρχίες της Κρήτης και για όλα τα πνευματικά του τέκνα στο νησί.

Τόνισε ακόμη τους «ακατάλυτους ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς» που ενώνουν το Πατριαρχείο με την Αγιοτόκο Κρήτη και τον πιστό λαό της, ο οποίος παραμένει, όπως είπε, «πάντοτε αφοσιωμένος στη Μητέρα Εκκλησία».

Ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος ενημέρωσε τον Πατριάρχη για τρέχοντα εκκλησιαστικά ζητήματα και ζήτησε τις πατριαρχικές ευχές ενόψει της αυριανής ονομαστικής του εορτής.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και ο Μέγας Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

H Aκαδημία Αθηνών τιμά τον Ιστορικό Σύλλογο...

0
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ...

Λασίθι : «12ο Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου» στον...

0
ελεύθερη στάθμευση στο 1ο Γυμνάσιο και στο parking της...

H Aκαδημία Αθηνών τιμά τον Ιστορικό Σύλλογο...

0
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ...

Λασίθι : «12ο Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου» στον...

0
ελεύθερη στάθμευση στο 1ο Γυμνάσιο και στο parking της...
ΠΚ team
ΠΚ team
