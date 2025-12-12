Παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης στο ευρωπαϊκό δίκτυο POLIS

Οδικός χάρτης για βιώσιμες μεταφορές

στη συνάντηση με τον Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα

Στην πολιτική αντιπροσωπεία του ευρωπαϊκού δικτύου POLIS, η οποία πραγματοποίησε σειρά επαφών υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, Γιάννης Αναστασάκης.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων της αντιπροσωπείας του POLIS – του δικτύου πόλεων και περιφερειών για την καινοτομία στις μεταφορές – βρέθηκε η διαμόρφωση του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2028–2034.

Η αντιπροσωπεία, απαρτιζόμενη από αιρετούς εκπροσώπους σημαντικών ευρωπαϊκών κέντρων όπως η Στοκχόλμη, η Ρώμη, η Αμβέρσα, η Βαρκελώνη και το Ελσίνκι, συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, καθώς και με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι προκλήσεις της Κρήτης και η στρατηγική της Περιφέρειας

Κατά την παρέμβασή του προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο, ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Αναστασάκης ανέδειξε τις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κρήτη, ως μια νησιωτική περιφέρεια με έντονη τουριστική δραστηριότητα, η οποία παράλληλα αποτελεί «hot spot» της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης έκανε ειδική μνεία στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για το κλίμα, τονίζοντας πως υπό την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, υλοποιείται μια διορατική στρατηγική που θέτει στο επίκεντρο την ανθεκτικότητα και την αειφορία.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η πολιτική βούληση του Περιφερειάρχη έχει καταστήσει την Κρήτη πρωταγωνίστρια στην πράσινη μετάβαση, δίνοντας έμφαση σε πολιτικές που θωρακίζουν το νησί περιβαλλοντικά χωρίς να ανακόπτουν την αναπτυξιακή του δυναμική.

Υποδομές και Νησιωτικότητα

Ο Γιάννης Αναστασάκης επεσήμανε πως παρότι οι βασικές πύλες εισόδου της Κρήτης έχουν ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T), κρίσιμες βασικές και υποστηρικτικές υποδομές παραμένουν ελλιπείς. Στο πλαίσιο αυτό:

• Ζητήθηκε στοχευμένη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

• Κατατέθηκε πρόταση για την επίσημη αναγνώριση των νησιωτικών περιφερειών ως διακριτής κατηγορίας στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό μεταφορών.

Ένταξη στο δίκτυο EuroVelo

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αίτημα της Περιφέρειας για την ένταξη της Κρήτης στο ευρωπαϊκό δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών EuroVelo. Όπως τονίστηκε, η ένταξη αυτή θα λειτουργήσει ως εργαλείο προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας και του ήπιου τουρισμού.

Συνάντηση με την Ευρωβουλευτή Έλενα Κουντουρά

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Ευρωβουλευτή Έλενα Κουντουρά, όπου συζητήθηκαν ζητήματα βιώσιμου τουρισμού και νησιωτικής συνδεσιμότητας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης σημείωσε κλείνοντας, πως με την κατάλληλη ευρωπαϊκή υποστήριξη και τη συνέχιση της στρατηγικής που χαράσσει η Περιφέρεια Κρήτης, το νησί μπορεί να αποτελέσει ευρωπαϊκό πρότυπο κλιματικά φιλικής τουριστικής κινητικότητας.