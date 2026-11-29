Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στα ορεινά.

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τίθεται αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» αναμένεται να επηρεάσει το νησί με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για την Κρήτη, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου.

Η απόφαση για την αυξημένη κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά.

Οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των προγνωστικών μοντέλων ECMWF και ICON, μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στα δυτικά και ορεινά τμήματα της Κρήτης, όπου τοπικά δεν αποκλείεται να καταγραφούν περισσότερα από 80 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα 24ωρο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Στα νοτιοδυτικά τμήματα της Κρήτης.

Στο νότιο Ρέθυμνο.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Στις ορεινές περιοχές του νησιού.

Οι παραπάνω περιοχές συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον βάσει των προγνωστικών εκτιμήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα τμήματα της Κρήτης δεν θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο

Ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αναμένονται και στις θαλάσσιες περιοχές, καθώς σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ τοπικά στο νότιο Αιγαίο ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Η μεγάλη ένταση των ανέμων ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με τους επιβάτες που προγραμματίζουν να ταξιδέψουν να καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές.

Πιθανές χιονοπτώσεις ακόμη και από τα 700-800 μέτρα

Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού και ως προς τις θερμοκρασίες, καθώς η εισβολή ψυχρότερων αέριων μαζών αναμένεται να προκαλέσει αισθητή πτώση του υδραργύρου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Μανώλη Καρακατσάνη, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στην Κρήτη ακόμη και σε υψόμετρα της τάξης των 700-800 μέτρων.

Στο Ηράκλειο, βάσει της διαθέσιμης πρόγνωσης, η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 11 και 14 βαθμών Κελσίου, ενώ χαμηλότερες τιμές προβλέπονται στις ορεινές περιοχές.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και των δήμων καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους από πλημμυρικά φαινόμενα, κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους.

Ειδικότερα, οι πολίτες καλούνται:

Να μη διασχίζουν χειμάρρους, ρέματα και πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζή είτε με όχημα.

Να περιορίζουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις όσο διαρκούν τα ισχυρά φαινόμενα.

Να στερεώσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους.

Να ελέγξουν την ομαλή λειτουργία των υδρορροών των κατοικιών τους.

Να αποφεύγουν τις υπαίθριες εργασίες και τις δραστηριότητες σε παράκτιες περιοχές.

Να αποφεύγουν σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης δέντρων, πινακίδων ή άλλων αντικειμένων.

Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι πολίτες μπορούν να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι κάτοικοι της Κρήτης καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για τυχόν νεότερες προειδοποιήσεις της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας.