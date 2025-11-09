ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Κάλεσμα της ΕΛΜΕ Ηρακλείου στην ανατρεπτική κωμική … τραγωδία «Φαύστα» του Μποστ από την Θεατρική Ομάδα Καθηγητών του Νομού Ηρακλείου (ΘΟΚΝΗ)

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου σας προσκαλεί στην ανατρεπτική κωμική … τραγωδία «Φαύστα» του αξεπέραστου Μέντη Μποσταντζόγλου (Μποστ), στο αμφιθέατρο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ στις 8,9 και 10 Νοεμβρίου.

Η παράσταση, που με μεγάλο μεράκι και περισσή αγάπη επιμελήθηκε και ανεβάζει η Θεατρική Ομάδα Καθηγητών του Νομού Ηρακλείου (ΘΟΚΝΗ), αρχίζει στις 9 μ.μ. και υπόσχεται να σας συγκινήσει και να σας διασκεδάσει ταυτόχρονα.

Σε έναν κόσμο «ανορθόγραφο» και σουρεαλιστικό, η Φαύστα και ο Γιάννης ζουν την τραγωδία τους: χάνουν το τετράχρονο κοριτσάκι τους, το Ριτσάκι, στη θάλασσα, το οποίο καταπίνεται από ένα θαλάσσιο κήτος. Μετά από είκοσι χρόνια, το κορίτσι ξαναβρίσκεται ζωντανό στην κοιλιά του ψαριού που ψάρεψε ο πατέρας… μόνο και μόνο για να φαγωθεί από τις γάτες, επειδή μυρίζει ψαρίλα!

Ο Μποστ, με τον αμίμητο δεκαπεντασύλλαβο-παρωδία και την ψευδοκαθαρεύουσα, στήνει ένα αστείο και ταυτόχρονα βαθύ σχόλιο για:

Την υποκρισία και τον καθωσπρεπισμό της αστικής τάξης
Την ημιμάθεια και τη σοβαροφάνεια της νεοελληνικής κοινωνίας.
Τη διαχρονική σχέση μας με την ιστορία και τη λαϊκή παράδοση.

Η παράσταση της ΘΟΚΝΗ υπόσχεται γέλιο, συγκίνηση και μια αφοπλιστική ματιά στην ελληνική πραγματικότητα, όπως μόνο ο Μποστ μπορεί να την προσφέρει.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τους συντελεστές και τους ηθοποιούς της θεατρικής παράστασης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Έφη Περδικογιάννη
Χορογραφίες-Κινησιολογία: Ρενή Παπαδάκη-Πλουμίδου
Σύνθεση πρωτότυπης μουσικής: Νίκος Σκιαδάς
Σκηνικά-Κουστούμια: Ντεσισλάβα Τοπάλοβα
Μακιγιάζ: Ελένη Δημητράκη, Μαριάννα Σταφυλάκη
Σχεδιασμός-επιμέλεια ήχου-φωτισμού: Αντώνης Αλεξάκης
Σχεδιασμός αφίσας: Έφη Περδικογιάννη-Νίκος Σκιαδάς

ΔΙΑΝΟΜΗ

Φαύστα: Μάρω Σωμαράκη
Γιάννης: Γιώργος Βουζαξάκης
Ριτσάκι: Σωτηρία Βλαχάκη
Χορός: Μαρία Κατσούλη, Βάσω Μοσχούρη, Κατερίνα Δαμιανάκη, Μαρία Χναράκη, Μαρία Δρακάκη, Στέλλα Αραβιάκη
Μαριάνθη: Ευαγγελία Καλογερίδη
Ελένη: Στέλλα Αραβιάκη
Κος Ιατρού: Γιώργος Μηλάκης
Κα Ιατρού: Σταυρούλα Φλουρή
9. Νέος: Βαλάντης Φοινίτσης

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου παρουσιάζει στην Αθήνα το βιβλίο του Αντώνη Τσουρδαλάκη: «Ο Νικόλαος Φωτάκης-Καπετανάκης και οι μαρτυρίες του για τις Επαναστάσεις του 1821 και του 1866»
