Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού με ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Νοέμβριος ξεκίνησε με σημαντικές εξελίξεις σε θέματα του Δήμου μας. Ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη νέα ψηφιακή εποχή για τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, τα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Νέα Αλικαρνασσό, τo Πάρκο Ερυθραίας και την Αγία Τριάδα, αλλά και τη νέα γραμμή ενημέρωσης ΑμεΑ που δημιουργήσαμε.

Ας διατρέξουμε τις εξελίξεις μαζί:

🔘 Νέα ψηφιακή εποχή για τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου

Υπέγραψα τη σύμβαση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου, παρουσία των Αντιδημάρχων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσου Τσατσάκη και Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη.

Δημιουργούμε στον Δήμο μας ένα ψηφιακά εξελιγμένο περιβάλλον που διευκολύνει την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών για κάθε συναλλαγή, μέσω ενός ενιαίου λειτουργικού συστήματος. Στόχος μας είναι να ενισχυθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας. Να βελτιωθεί η ηλεκτρονική σχέση του Δημότη με τον Δήμο.

Εξίσου σημαντικό, να επιτευχθεί ομαλή, αξιόπιστη και συνεχής ροή της πληροφορίας μέσα στον ίδιο τον οργανισμό του Δήμου μας. Να διευκολυνθεί ο συντονισμός και ο προγραμματισμός μας, τόσο συνολικά, όσο και κάθε τομέα ξεχωριστά. Να διευκολυνθούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στις καθημερινές εργασίες.

Με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρησιακών Λειτουργιών μας ο Δήμος Ηρακλείου μεταβαίνει στη νέα εποχή της ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Την εποχή της ταχύτητας, της αξιοπιστίας και της συνέπειας.

Ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσο Τσατσάκη και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη, όπως επίσης και όλα τα στελέχη των Υπηρεσιών μας που εργάστηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται για αυτό το αποτέλεσμα.

🔘 Σε πλήρη εξέλιξη σημαντικά έργα στη Νέα Αλικαρνασσό, το Πάρκο Ερυθραίας και την Αγία Τριάδα

Πραγματοποίησα μαζί με τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη και Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, τις Προέδρους της 1ης και 4ης Δ.Κ. Θεοδοσία Αγγελιδάκη και Δωροθέα Βρούχου, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δ.Κ. Νέας Αλικαρνασσού, Αλέξανδρο Τσουλφά και Γιάννη Φράγκο και τα στελέχη της Τεχνικής μας Υπηρεσίας Γιάννη Σπυριδάκη και Γιώργο Ταβερναράκη, σειρά αυτοψιών σε σημαντικά έργα που εξελίσσονται στην πόλη μας:

• Στη Νέα Αλικαρνασσό, όπου εκτός από τις γνωστές ασφαλτοστρώσεις, κατασκευάζουμε πεζοδρόμια αρκετών εκατοντάδων μέτρων από την οδό Σταδίου μέχρι τις εγκαταστάσεις Κέντρου Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή» και υπερυψωμένες διαβάσεις στις εισόδους του 3ου και 6ου Νηπιαγωγείου, του 4ου Δημοτικού Σχολείου και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ηροδότου.

• Στο Πάρκο Ερυθραίας, όπου ολοκληρώνουμε το επόμενο διάστημα ένα χώρο στάθμευσης 149 οχημάτων, ενώ προχωράει το σύνολο του έργου που προβλέπει μια μεγάλη διαδρομή πεζών και ποδηλάτων (παράλληλα με την Λ. Κνωσού), περιοχές πρασίνου, αναψυχής και ανάπαυσης.

• Στην οδό Δελημάρκου και σε τμήματα των οδών Ντεντιδάκηδων, Δοϊράνης, Μηριόνου, Γοργολαΐνη και Γαλάτειας Καζαντζάκη στην Αγία Τριάδα, σε μια έκταση περίπου 3.300 τ.μ., όπου δημιουργούμε νέο δίκτυο πεζόδρομων, κρουνών πυρασφάλειας και απορροής ομβρίων και υπογειοποιούμε τα δίκτυα φωτισμού. Παράλληλα, αναδεικνύουμε ένα Ενετικό πατητήρι που ήρθε στο φως, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Και συνεχίζουμε για να αλλάξουμε το Ηράκλειο. Όπως έχουμε ξαναπεί, και όπως είναι αυτονόητο, δεν είναι εύκολο και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως, με σχέδιο και όραμα η πόλη και τα χωριά μας θα γίνουν πιο ανθρώπινα και πιο ελκυστικά.

🔘 Νέα γραμμή ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρία από το Δήμο Ηρακλείου

Δημιουργήσαμε με την φροντίδα Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας μια διπλή γραμμή ενημέρωσης των Ατόμων με Αναπηρία. Τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.

Στόχος της Δημοτικής μας Αρχής είναι μια πόλη ισότιμη, προσβάσιμη και ανθρώπινη για όλους. Γι’ αυτό και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 2813409595 και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης paspalaki-e@heraklion.gr, οι συμπολίτες μας με αναπηρία θα μπορούν να ενημερώνονται για όλα τα θέματα που άπτονται του Δήμου και τους αφορούν, να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετούνται εύκολα και άμεσα.

Ήταν μια ανάγκη την οποία είχαμε διαπιστώσει και ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Τσαγκαράκη και όλους τους συνεργάτες μας στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας για την ανταπόκριση.

🔘 Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας

Δεν αρκεί να εκφράζουμε τη θλίψη μας όταν αυτά τα γεγονότα επαναλαμβάνονται και εκδηλώνονται με τον τρόπο που τα ζήσαμε όλοι τις τελευταίες μέρες. Είναι ώρα για δράση, είναι ώρα για ανάληψη ευθύνης από τον καθένα απ’ όσους εκπροσωπούν θεσμούς και ασκούν εξουσία.

Αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε και να το δηλώσουμε ξεκάθαρα είναι ότι θα τεθεί τέλος στην παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία στην Κρήτη. Και θα πρέπει να αναληφθεί κάθε πρωτοβουλία η οποία θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα αυτό.

Πρέπει προφανώς να υπάρξει μια συνεννόηση την οποία επιδιώκω και προσωπικά με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και με την Αυτοδιοίκηση ώστε και εκείνη στο μερίδιο της να μπορέσει να συντελέσει, και βέβαια με τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε ευχολόγια. Πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα και η πραγματικότητα αυτή είναι ζοφερή και υποθηκεύει ένα μέλλον το οποίο έχουμε την ευθύνη να εξασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού. Όλη η συζήτηση πρέπει να κατευθυνθεί στην επόμενη ημέρα. Είναι στιγμή για να δράσουμε.

Έχω προτείνει στον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία συνάντησης των Αυτοδιοικητικών της Κρήτης, των εκπροσώπων μας στο Κοινοβούλιο και παραγόντων της Πολιτείας, στην οποία θα πρέπει όλοι να εκφραστούν με ευθύτητα και παρρησία.

Να καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας αλλά και γενικότερα της οργανωμένης παραβατικότητας στο νησί. Εκεί θα πρέπει να επιμεριστεί και η δουλειά καθ’ αρμοδιότητα, ο καθένας να αναλάβει το κομμάτι που του αναλογεί.

Χρειάζεται συντονισμός αλλά χρειάζεται και σύμπνοια. Και αυτός είναι και ένας τρόπος για να βοηθήσουμε να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής.

📌 Μπορείτε να δείτε τις παρεμβάσεις μου στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, καθώς και το άρθρο που δημοσίευσα στα ΝΕΑ την παραμονή της έναρξης του Συνεδρίου, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα βρείτε στα σχόλια.

🔗Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε και τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τα νέα φωτιστικά σώματα και τις σχάρες των δένδρων που τοποθετούνται στην πλατεία Ελευθερίας, τα οποία είδαμε από κοντά με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη, την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη και το στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας Εύη Παπαδάκη.

• Τα ψηφίσματα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, έπειτα από σχετικές εισηγήσεις μου, καταδικάζοντας τις πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες στην ενδοχώρα της Κρήτης και το σχεδιαζόμενο από τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ κλείσιμο του καταστήματος της Νέας Αλικαρνασσού.

• Το σεμινάριο για τις βασικές αρχές Πρώτων Βοηθειών διοργάνωσε το Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η) Κατσαμπά σε συνεργασία με την 2η Τ.Ο.Μ.Υ. Ηρακλείου.

• Την πρώτη συνάντηση του νέου τρίμηνου σεμιναρίου «Στο Φως της Ιπποκρατικής Σοφίας – Ταξίδι στην Υγεία, την Ευεξία και τη Μακροζωία» στο πλαίσιο του κύκλου «Δια… Δήμου Μάθηση» που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού με την Ολιστική Ομοιοπαθητικό Δρ. Δήμητρα Τυλλιανάκη.

Καθώς και τις δύο νέες δράσεις για την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και για την εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια, με τις οποίες εμπλουτίζεται το πρόγραμμα «Διά…Δήμου Μάθηση»:

1) Τις διαδικτυακές συνεδρίες συμβουλευτικής Βραχυπρόθεσμης Προσέγγισης Expansion και ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων (SEL) που διοργανώνονται με τη συνεργασία του Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων, με υπεύθυνη της δράσης την Σταματία Αλεξάνδρου.

2) Τα μαθήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Κυβερνοασφάλειας που διοργανώνονται σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους επιστήμονες Παναγιώτη Σκούρα και Παναγιώτη Πάλλη.

• Την ξενάγηση στο μινωικό ανάκτορο της Κνωσού που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού σε συνεργασία με την Ομάδα «Φιλόπολις» και την εθελοντική προσφρά της ξεναγού Αθηνάς Κυριακάκη – Σφακάκη, στο πλαίσιο των «Χαρτοδιαδρομών… στο Δήμο μας».

📌Την ερχόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 12/11, φέρνουμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την έγκριση του ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης 2024 του Δήμου Ηρακλείου.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!