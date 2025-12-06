Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όταν η πορεία για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο συνάντησε αστυνομικό φραγμό στην Εμμ. Μπενάκη.
Ρεπορτάζ Δημήτρης Πέρρος Upd: 6.12.2025, 20:43
Φωτογραφίες – βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Δεκαπεπτά χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα, στα Εξάρχεια.
Όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στα Προπύλαια, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η πορεία. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά με κλείσιμο δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Σημαντικές εξελίξεις
Συνολικά 15 συλλήψεις από τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
Επεισόδια στην πορεία, χημικά και κρότου – λάμψης από την ΕΛ.ΑΣ.
Στις 21:00 η συγκέντρωση στα Εξάρχεια
Προληπτικές προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ.
Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό στο κέντρο
17 χρόνια από τη μοιραία νύχτα
Διαβάστε όλες τις εξελίξεις:
«Κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ» – Χημικά και ένταση στην πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, τα ΜΑΤ έκλεισαν το δρόμο προς το μνημείο