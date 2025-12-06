«Μας σκοτώνουν τα παιδιά μας…» – Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που χάνει το τελευταίο κοπάδι Ρουμλουκίου

Με δάκρυα στα μάτια, ο Κωνσταντίνος Θεολόγος βλέπει τα τελευταία καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής Ρουμλουκίου να οδηγούνται στη θανάτωση, μετά τον εντοπισμό ευλογιάς στο κοπάδι του.
Ράγισαν καρδιές στο Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης με τα λόγια του Κωνσταντίνου Θεολόγου, του κτηνοτρόφου που βλέπει τα πρόβατα της ζωής του – τα τελευταία καθαρόαιμα της ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου – να οδηγούνται σε υποχρεωτική θανάτωση λόγω της ευλογιάς.
«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», είπε συντετριμμένος ο ίδιος, αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Η οικογένειά του εκτρέφει τη συγκεκριμένη ντόπια φυλή εδώ και δεκαετίες. Τα ζώα αυτά αποτελούν ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της περιοχής και ο Θεολόγος αφιέρωσε τη ζωή του στη διατήρησή τους.
«Τα φύλαξα από την πείνα, από τους λύκους… Και τώρα θα τα χάσω όλα», είπε με τρεμάμενη φωνή, περιγράφοντας το βαθύ συναισθηματικό δέσιμο με το κοπάδι του.
Η θανάτωση των ζώων, όπως προβλέπεται από το υγειονομικό πρωτόκολλο όταν εντοπίζεται ευλογιά, έχει βυθίσει σε απόγνωση τον ίδιο και την οικογένειά του, που μεγάλωσαν μέσα στη στάνη και φρόντιζαν καθημερινά το πολύτιμο κοπάδι.
Πηγή: protothema.gr