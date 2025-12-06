Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

Το μικρό παιδί πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος για άγνωστη αιτία του επιτέθηκε με σφοδρότητα,

Τραγωδία στην Ζάκυνθο καθώς ένα αγοράκι δύο χρονών έχασε την ζωή του μετά από θανάσιμες δαγκωματιές σκύλου με μέσα στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το μικρό παιδί πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ ο οποίος για άγνωστη αιτία του επιτέθηκε με σφοδρότητα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

Αμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.