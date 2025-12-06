ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το μικρό παιδί πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος για άγνωστη αιτία του επιτέθηκε με σφοδρότητα,
Τραγωδία στην Ζάκυνθο καθώς ένα αγοράκι δύο χρονών έχασε την ζωή του μετά από θανάσιμες δαγκωματιές σκύλου με μέσα στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το μικρό παιδί πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ ο οποίος για άγνωστη αιτία του επιτέθηκε με σφοδρότητα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.
Αμεσα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Taste Atlas: Χάσαμε την πρώτη θέση στις...

0
Η Ελληνική Κουζίνα υποχώρησε στη δεύτερη θέση στην παγκόσμια...

Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο –...

0
Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το...

Taste Atlas: Χάσαμε την πρώτη θέση στις...

0
Η Ελληνική Κουζίνα υποχώρησε στη δεύτερη θέση στην παγκόσμια...

Χριστούγεννα: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο –...

0
Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Taste Atlas: Χάσαμε την πρώτη θέση στις «100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου» – Ποια χώρα μας πέρασε
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ένα κρητικό τραγούδι για τα θύματα της ασφάλτου με την υπογραφή του διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ένα τραγούδι που έχει τη δική του υπογραφή,...

Εξαγωγές: Οι κορυφαίοι προορισμοί των ελληνικών προϊόντων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι 15 σημαντικότερες χώρες - αγορές για τις ελληνικές...

ΑΔΕΔΥ ΝΤ Χανίων : Ο δίκαιος αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας αγώνας!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο αγώνας των αγροτών συναντιέται με τα αιτήματα των...

Ηράκλειο : Χρόνια πολλά για την Ημέρα του Αγίου Νικολάου από την Ελένη Βατσινά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χρόνια πολλά στον Άγιο Νικόλαο, την Νέα Αλικαρνασσό και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST