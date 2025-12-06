Taste Atlas: Χάσαμε την πρώτη θέση στις «100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου» – Ποια χώρα μας πέρασε

Η Ελληνική Κουζίνα υποχώρησε στη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη του Taste Atlas Awards 25/26

Σημαντικές αλλαγές καταγράφηκαν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τις «100 Καλύτερες Κουζίνες στον Κόσμο» (100 Best Cuisines in the World) στα Taste Atlas Awards 25/26, όπως προκύπτει από τη σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (24/25).

Ενώ στα βραβεία 24/25, η Ελλάδα βρισκόταν περήφανα στην πρώτη θέση με βαθμολογία 4.60, στα Taste Atlas Awards 25/26 η Ελληνική Κουζίνα υποχώρησε στη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Η Ελλάδα παραδίδει τα σκήπτρα στην Ιταλία

Η χώρα που μας πέρασε και κατέκτησε την κορυφή για το 2025/2026 είναι η Ιταλία.

Παρατηρείται ότι η Ελληνική Κουζίνα διατήρησε την ίδια βαθμολογία (4.60) και στις δύο κατατάξεις, ενώ η Ιταλία κατάφερε να αυξήσει τη βαθμολογία της από 4.59 σε 4.64, εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη θέση.

Οι μεγάλες αλλαγές στην πρώτη δεκάδα

Στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων κουζινών του κόσμου παρατηρήθηκαν και άλλες σημαντικές μετακινήσεις:

Περού: Η κουζίνα του Περού σημείωσε άνοδο από την 14η θέση στην 3η θέση.

Πορτογαλία: Διατήρησε την ισχυρή της θέση, υποχωρώντας οριακά από την 5η θέση στην 4η.

Ισπανία: Υποχώρησε από την 4η στην 5η θέση.

Ιαπωνία: Σημείωσε άνοδο από την 9η θέση στην 6η.

Μεξικό: Υποχώρησε από την 3η θέση στην 11η.

Τουρκία: Διατήρησε σταθερή πορεία, καταλαμβάνοντας την 7η θέση και στις δύο κατατάξεις.

Κίνα: Σημείωσε άνοδο από τη 10η θέση στην 8η.

Γαλλία: Διατήρησε την 9η θέση.

Συνολικά, η κατάταξη του Taste Atlas Awards 25/26 επιβεβαιώνει τη δυναμική της Ελληνικής Κουζίνας σε παγκόσμιο επίπεδο, παρά την οριακή απώλεια της πρωτιάςhttps://www.newsbeast.gr/